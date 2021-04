Congo-Brazzaville: Union européenne - Présentation du nouveau instrument unique de voisinage, de développement et de coopération internationale

Les ambassadeurs des États membres de l'Union européenne (UE) ont approuvé le texte de compromis final du règlement instituant l' instrument de voisinage, de développement et de coopération internationale - Global Europe (NDICI), dans le contexte du cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027, a-t-on appris.

Doté de 79,5 milliards d'euros pour 2021-2027, le nouvel instrument de financement clé que l'Union européenne(UE) veut être un acteur mondial couvrira la coopération de l'Union avec tous les pays tiers. Il permettra ainsi à l'Union de défendre et de promouvoir efficacement ses valeurs, ses intérêts et de soutenir les efforts multilatéraux mondiaux. « La pandémie Covid-19 redouble notre responsabilité. Avec NDICI, nous pourrons faire une différence en soutenant les pays partenaires et en promouvant le développement durable dans le monde entier », a déclaré le ministre des Affaires étrangères du Portugal, Augusto Santos Silva.

NDICI sera organisé autour de trois piliers clés

- Géographique. (un total de 60,4 milliards d'euros) pour favoriser les partenariats, grâce à la coopération avec les pays dans le voisinage européen (19,5 milliards d'euros), l'Afrique subsaharienne (29,2 milliards d'euros), l'Asie et le Pacifique (8,5 milliards d'euros), les Amériques et les Caraïbes (3,4 milliards d'euros). Parmi les programmes , figurent la bonne gouvernance, les droits de l'homme, la société civile et la paix (6,4 milliards d'euros), la réponse aux crises (3,2 milliards d'euros), et les objectifs climatiques et environnementaux ( 30%).

- Thématique. Les programmes associés financeront des actions liées aux Objectifs de développement durable (ODD) au niveau mondial. Les programmes seront axés sur les droits de l'homme et la démocratie, la société civile, la stabilité et la paix, ainsi que sur les défis mondiaux tels que la santé, l'éducation et la formation, les femmes et les enfants, le travail, la protection sociale, la culture, les migrations et le changement climatique.

- La réponse rapide sera consacrée au financement de la capacité d'intervention rapide pour la gestion des crises, la prévention des conflits et la consolidation de la paix. Les actions financées visent à renforcer la résilience des pays touchés par une crise, à relier les actions humanitaires et de développement et à répondre aux besoins et priorités de la politique étrangère. La NDICI a été conçue pour être flexible, capable de répondre aux nouvelles priorités et aux nouveaux défis dans un monde en évolution rapide. Les montants affectés seront consacrés à des événements imprévus, tels que la crise et les situations d'après-crise ou la pression migratoire. la NDICI devra faire l'objet d'une révision linguistique juridique avant son adoption finale en juin 2021.

Le ministre portugais des Affaires étrangères , Augusto Santos Silva, a expliqué la stratégie de l'UE : « devenir un acteur mondial ». « Nous venons d'une situation où l'aide publique au développement a été fournie sous forme de subventions dans le cadre de plans indicatifs de sept ans. Nous passons maintenant à une approche où différentes modalités telles que l'assistance technique, l'appui budgétaire et les garanties seront combinées de manière plus ciblée, plutôt que gérées séparément. Désormais, la totalité du budget n'est pas "programmée", mais une part considérable sera conservée en réserve », a précisé Niel Keijzer, chercheur principal à l'institut allemand de développement.