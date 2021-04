Congo-Brazzaville: Fécofoot - La recherche d'un sélectionneur de haut niveau des Diables rouges officiellement lancée

La Fédération congolaise de football (Fecofoot) a officiellement lancé le 8 avril un appel à candidatures en vue de doter les sélections nationales A et A' d'un entraîneur, sélectionneur de haut niveau de nationalité congolaise ou étrangère

Le nouveau sélectionneur aura pour mission de qualifier les Diables rouges à la Coupe du monde Qatar 2022, et aux différentes phases finales de la Coupe d'Afrique des nations 2023 et du Championnat d'Afrique des nations 2022. Il sera chargé du suivi des championnats locaux et étrangers en vue de la détection et la sélection des joueurs locaux et de la diaspora. Il va aussi définir, élaborer et animer le programme de la sélection en assurant le regroupement, l'encadrement et la participation des Diables rouges A et A' aux échéances validées par la Fécofoot.

Le document officiel précise par ailleurs que les candidats doivent être titulaires d'un diplôme d'entraîneur de haut niveau (minimum, la licence A CAF, UEFA A ou équivalent), avoir une bonne expérience internationale et une bonne connaissance du football africain et international. Le sélectionneur désigné doit être disposé à résider au Congo, notamment à Brazzaville pendant la durée de son contrat, et avoir une bonne capacité d'adaptation et une aptitude au travail en équipe.

Les postulants, ajoute le document, doivent travailler en étroite collaboration avec la direction technique nationale et faire preuve de capacité de management et de leadership. Ils ne doivent cependant pas avoir de responsabilité dans un autre organisme, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Congo et être de bonne moralité. « N'avoir pas connu de suspension de la Confédération africaine de football ou de la Fédération internationale de football association pendant les cinq dernières années et savoir parler la langue française », font partie des critères.

La Fécofoot précise, en outre, que les candidatures qui seront adressées à son président et deposées au secrétariat général de la fédération devraient être accompagnées d'un curriculum vitae, les copies des diplômes certifiées conformes, la lettre de motivation, le projet sportif du candidat, le certificat médical et les prétentions financières. La date du dépôt des candidatures, a-t-elle rappelé, est fixée au 20 avril.

Après la date limite, « le comité exécutif sera chargé de l'analyse des dossiers, afin de déterminer une short -list des trois meilleures candidatures à soumettre à la décision de désignation du titulaire au poste », a assuré la Fécofoot qui gère le dossier en collaboration avec le ministère des Sports et de l'Education physique.