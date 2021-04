Afrique: Classement FIFA - Les lions perdent deux places

L'équipe du Sénégal a perdu deux places dans le classement FIFA d'avril en passant de la 20ème à la 22ème place, a-t-on appris mercredi de l'instance dirigeante du football mondial. Ce recul peut s'expliquer par les résultats mitigés de l'équipe nationale sénégalaise lors des deux dernières journées des éliminatoires de la CAN, contre le Congo (0-0) et l'eSwatini (1-1).

Au moment où l'Afrique jouait ses deux dernières journées en éliminatoires de la CAN, la zone UEFA, l'Union européenne de football, débutait les éliminatoires de la Coupe du monde, ce qui a donné lieu à beaucoup de changements dans le classement publié par la FIFA. Si l'ordre des six premiers ne change pas, avec la domination de la Belgique sur la France et le Brésil sur le podium mondial, la 7e place est désormais occupée par l'Italie (7 + 3), rapporte le site de la FIFA.

Vainqueur comme la Squadra Azzura de ses trois premiers matchs de qualification pour la Coupe du monde prévue au Qatar en 2022, le Danemark (10 + 2) fait, lui, sa réapparition dans le top 10 mondial. Un peu plus loin, la Serbie (25 + 5), le Nigeria (32 + 4), l'Ecosse (44 + 4) et le Ghana (49 + 3) progressent dans un top 50 que quitte l'Islande (52 -6), ajoute le site de la FIFA. Mais il faut aller au-delà de la 100ème place pour trouver le bond le plus significatif, celui de la Guinée-Bissau (108 + 11) qui a gagné ses matchs aux éliminatoires de la CAN, contre l'Eswatini (2 - 1) et le Congo (3 - 0), tandis que la Namibie (111 + 10) grimpe de 10 places.

L'équipe namibienne a dominé celle de la Guinée (2 - 1) lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021, qui a été reportée en janvier 2022 à cause de la pandémie de Covid-19. Le Sénégal, bien qu'ayant reculé de deux places dans le classement mondial, demeure numéro 1 africain devant la Tunisie (26e équipe mondiale), le Nigeria (32e), l'Algérie (33e).