Maroc: Rencontre internationale sur la résolution de l'ONU relative au rôle de l'ombudsman et du médiateur dans la promotion des droits de l'Homme

Rabat — L'Institution du Médiateur du Royaume a organisé, mercredi, une rencontre internationale sur la résolution approuvée par l'Assemblée générale de l'ONU lors de sa 75è session, relative au "rôle de l'ombudsman et du médiateur dans la promotion et la protection des droits de l'homme, la bonne gouvernance et la souveraineté de la loi".

L'Institution du Médiateur a indiqué, jeudi dans un communiqué, que cette rencontre virtuelle, organisée en coopération avec le Conseil de l'Europe et la Commission de Venise, a été l'occasion de mettre l'accent sur les conjonctures ayant conduit à l'approbation de cette résolution onusienne, d'approfondir la réflexion et le débat, et de partager des visions sur les mécanismes visuels pour soutenir le travail des médiateurs et des ombudsmans au niveau de l'ONU, et mettre en évidence leur rôle au niveau des institutions concernées par la défense des droits et libertés et le renforcement des principes de la bonne gouvernance.

La réunion, précise le communiqué, est un cadre approprié pour développer les perceptions des institutions de médiation à la lumière des exigences et des mécanismes d'activation de la résolution onusienne, ainsi qu'une mise en œuvre de la volonté de coopération entre les institutions concernées à même de renforcer l'universalité des principes de droits, consacrer les pratiques démocratiques, et garantir la sécurité dans divers pays.

Cette réunion a également été l'occasion pour les intervenants de saluer le grand engagement exprimé par l'Institution du Médiateur du Royaume dans la phase de préparation de cette résolution onusienne, et pour le travail sérieux mené, au niveau du plaidoyer et de la mobilisation, par la diplomatie marocaine qui a porté la responsabilité de présenter et de défendre le projet de résolution, étant un projet de droits important.

Cette rencontre internationale a enregistré la participation de plus de 168 médiateurs et de leurs assistants et représentants d'institutions amies appartenant à 66 pays qui opèrent dans le cadre de divers réseaux régionaux spécialisés en Afrique, Europe, Amérique, Asie, Canada, Amérique latine et Australie, outre le Président de l'Institut international de l'Ombudsman (IIO) et de hauts fonctionnaires du Conseil de l'Europe.