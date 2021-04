Maroc: Casablanca-Anfa - Cellule de permanence pour la protection des consommateurs lors du Ramadan

Casablanca — La préfecture d'arrondissements Casablanca-Anfa a annoncé la création d'une cellule de permanence pour la protection des consommateurs, durant le mois sacré de Ramadan.

La préfecture d'arrondissements Casablanca-Anfa informe les citoyens résidents sur son territoire de la mise à leur disposition durant le mois de Ramadan d'un numéro de téléphone (05.22.22.41.30) pour contacter la cellule de permanence chargée de recevoir et de traiter les doléances et réclamations portant sur la qualité et les prix des produits et tout autre acte de nature à nuire à la santé ou à la sécurité des citoyens, indique un communiqué de la préfecture.

En parallèle, 3 commissions locales mixtes veillent sur la protection des consommateurs et le respect de la loi en vigueur pour ce qui est des prix et de la qualité des produits.

Ces mesures, qui s'inscrivent, selon la même source, dans le cadre des préparatifs prévus pour le mois de Ramadan, portent sur l'approvisionnement et l'organisation des marchés, outre le contrôle des prix et de la qualité, et ont fait l'objet d'une réunion tenue au siège de la préfecture le 26 mars dernier.

Cette réunion, qui fait suite aux orientations issues de celle présidée le 23 mars par le ministre de l'intérieur, en présences des ministres concernés et des walis et gouverneurs, portent sur les mesures précitées, et sur la nécessité de respecter les mesures sanitaires en vigueur pour faire face à la propagation du Covid-19.