Afrique: Une femme expérimentée nommée Secrétaire Générale de la fédération du Botswana

La fédération de football du Botswana plus connue comme la « Botswana Football Association » a annoncé la nomination de Mme Goabaone Taylor au poste de Directrice/Secrétaire Générale de l'organisation. Mme Taylor est la première femme à occuper un tel poste depuis la création de l'association.

Elle a officiellement pris ses fonctions le 5 avril dernier pour un contrat de trois ans, conformément à la correspondance du président de la BFA, Maclean Letshwiti.

« En s'appuyant sur ce que la BFA a déjà accompli, sous sa direction, l'Association espère voir sa direction stratégique grandir et se développer, ses partenariats se renforcer et de nouvelles relations s'établir. »

Une nomination qui est loin d'être un hasard

« Avec plus de 18 ans d'expérience professionnelle dans le milieu de l'entreprise et du commerce, Mme Taylor est titulaire d'une Licence en administration des affaires (marketing) de l'Université du Botswana, renforcée par une série de cours professionnels dans les domaines de la gestion supérieure et du programme de développement à l'USB- Ed, de la gestion du risque d'entreprise au Botswana Accountancy College, du marketing digital à l'UCT, entre autres.

Le parcours de Mme Taylor est soutenu par une brillante expérience dans l'identification du caractère unique des marques, du développement de leur attrait, de leur diffusion sur le marché et de l'augmentation significative de leur valeur. Elle a mené à la commercialisation de plateformes de télévision payante et de contenu gratuit, à la mise en œuvre de stratégies de repérage de référence, à l'acquisition de partenaires et de clients et à l'extraction de l'expérience client.

Elle a précédemment travaillé en tant que responsable nationale d'Econet Media ainsi que responsable du contrat commercial chez Botswana Telecommunications Corporation Limited. »