Ile Maurice: Covid-19 - Le programme de vaccination pour la deuxième dose débutera le 10 avril 2021

communiqué de presse

Le programme de vaccination pour ceux qui doivent recevoir leur deuxième dose de vaccin démarrera le 10 avril 2021, a déclaré, ce soir, le ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Jagutpal, lors du point de presse quotidien du National Communication Committee sur la COVID-19, au bâtiment du Trésor à Port Louis.

Du 05 mars 2021 à ce jour, a fait ressortir Dr Jagutpal, les cas positifs ont été identifiés comme suit : 412 cas grâce à l'exercice de contact tracing et à travers les centres de dépistage ; 92 dans les centres de quarantaine ; et 35 suites à des tests aléatoires ciblés. A ce jour, 140 patients au total ont été autorisés à rentrer chez eux et le nombre de cas locaux actifs s'élève à 393.

Il a souligné qu'environ 1 472 résultats de tests PCR ont été obtenus et qu'aucun cas positif n'a été identifié, alors que depuis les dernières 24 heures, sept cas positifs ont été détectés.

En outre, le ministre a indiqué que quelque 2 884 tests PCR avaient été effectués au cours des dernières 24 heures, dont 258 tests dans le cadre de l'exercice de contact tracing à Highlands, Bel Air, et Trou d'Eau Douce ; environ 1 853 tests aléatoires ciblés dans des régions spécifiques du pays ; et 773 dans les centres de dépistage. Des tests PCR ont également été effectués dans différentes régions, à savoir Trianon, Port Louis, Highlands, Rivière des Anguilles, et Souillac. Il y a actuellement 2 233 personnes en quarantaine.

Le ministre s'est également attardé sur un patient qui a été admis à l'hôpital Dr AG Jeetoo et qui a été testé positif. Le patient était dans un centre de quarantaine et a dû recevoir des traitements à l'hôpital dans une salle d'isolement, où il a été testé positif à la COVID-19.

En ce qui concerne les patients sous traitement, Dr Jagutpal a souligné qu'un patient est sous respirateur et dans un état stable au New ENT Hospital, alors que cinq patients dialysés sont dans un état sévère à l'hôpital de Souillac.

Par ailleurs, il a rappelé que chaque citoyen a la responsabilité de ne tenir aucun rassemblement de masse afin d'enrayer la propagation du coronavirus, et d'observer toutes les mesures de précautions sanitaires. Il a mis en garde ceux qui ne respectent pas les mesures strictes mises en place, ajoutant que la Mauritius Police Force prendra les mesures nécessaires à leur encontre.