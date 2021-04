Algérie: Rencontre sur l'accompagnement des exportations hors hydrocarbures à Touggourt

Touggourt — L'encouragement et l'accompagnement des exportations hors hydrocarbures ont été au centre d'une rencontre animée, mercredi, par une mission de diplomates algériens avec les opérateurs économiques locaux.

L'ambassadeur-conseiller au ministère des Affaires étrangères (MAE), Smail Benamara, a souligné à cette occasion que l'opération d'exportation "n'est pas secondaire mais occupe une place essentielle dans le système économique national", ajoutant que la réussite des opérations d'exportation signifie "une qualité du produit algérien, une amélioration des recettes en devises et des ressources du pays, en plus de la création d'emplois et la maitrise des technologies".

"Elle traduit aussi une réussite de l'entreprise algérienne concurrentielle à l'internationale et une amélioration de l'image du produit au label 'Made in Algeria", a déclaré M.Benamara lors de cette journée d'information sur le rôle du bureau de la promotion de l'investissement et de l'exportation du MAE.

Et d'ajouter que "l'opération d'exportation est un processus collectif impliquant divers intervenants, de l'agriculteur, l'artisan et l'industriel, aux organisations patronales, banques, Douanes et attachés économiques au niveau des ambassades, et à chacun d'assumer sa mission comme il se doit".

S'inscrivant dans le cadre des orientations du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, qui insiste sur le rôle de l'appareil diplomatique algérien dans le renforcement de l'économie nationale, notamment à travers la hausse des exportations hors hydrocarbures, la rencontre a donné lieu à la présentation de communications par des diplomates.

Elles se sont articulées autour du bureau d'information et de promotion des investissements mis en place au niveau de la direction de promotion et d'appui des échanges économiques du MAE, le portail électronique du ministère, et le réseau des chargés des affaires économiques et commerciales.

Les participants ont soulevé lors de la rencontre une série de préoccupations en rapport avec les contraintes rencontrées dans les opérations d'exportation, la proposition de création d'un guichet unique pour les aplanir, ainsi que la promotion du produit algérien à l'étranger, à l'instar des articles de l'artisanat traditionnel.

Sur ce dernier point, un des participants a suggéré la possibilité d'exposer ces produits au niveau des ambassades algériennes à travers le monde pour leur valorisation.

A l'issue de la rencontre d'information, la délégation de diplomates a visité des unités de production implantées dans la région de Touggourt, à l'instar d'unités industrielles de fabrication de Mousse, de plâtre et de pâtes alimentaires, toutes ayant réalisé des résultats probants dans le domaine des exportations.