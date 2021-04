Congo-Brazzaville: Préparatifs à la COP26 - La ministre du Tourisme et de l'Environnement échange avec la représentante du Royaume uni au CAFI

Les préparatifs de la COP26 et du rôle très important de la République du Congo dans le bassin du Congo ont, entre autres, été au centre de l'entretien entre la représentante du Royaume uni au conseil d'administration de l'Initiative pour la forêt d'Afrique centrale (CAFI), Gaia Allison a échangé le 8 avril avec la ministre du Tourisme et de l'Environnement, Arlette Soudan-Nonault.

Le ministère du Tourisme et de l'Environnement est le lead de l'axe 5 de la lettre d'intention : amélioration du système de réalisation et suivi des études d'impact environnementale et sociales (EIES) et évaluations environnementales et sociales stratégiques (EESS). A titre de rappel, le 3 décembre 2020, la ministre du Tourisme et de l'Environnement du Congo, Arlette Soudan-Nonault, s'était entretenue avec Lord Goldsmith Of Richmond Park, ministre britannique de l'Environnement, Alimentation et Affaires rurales. Cet échange avait porté, entre autres, sur la préparation de la COP26 qui se tiendra à Glasgow en novembre 2021. Un plaidoyer a été fait auprès de Gaia Allison pour le soutien du département du développement international (DFID) à la République du Congo pour sa participation effective à ce rendez-vous planétaire pour lequel la République du Congo sera le porte-parole de toute l'Afrique pour les questions relatives au développement durable pour avoir abrité le septième forum régional africain pour le développement durable.

C'est dans ce contexte que le 8 avril, la ministre du Tourisme et l'Environnement a reçu la représentante du Royaume uni au Conseil d'administration du CAFI. Au cours de cet entretien, les deux parties ont fait le point, entre autres, de tout ce qui porte sur les études d'impact environnemental et social ; de la contribution déterminée nationale (CDN) ; de la mission transversale dans les sept axes du secteur de la vie économique du pays ; des préparatifs de la COP26 et du rôle très important du Congo dans le bassin du Congo.

Pour la représentante du Royaume uni au Conseil d'administration du CAFI, Gaia Allison, le Congo a déjà démontré beaucoup de leadership sur le sujet du changement climatique. « J'ai appris beaucoup sur le modèle et le mécanisme du fonds bleu. Nous avons discuté beaucoup sur ces mécanismes. Le Congo est un pays qui a beaucoup de forêts et beaucoup de volonté pour la protection de l'environnement. C'est un pays très important dans la région pour démontrer ce leadership », a-t-elle souligné.

S'agissant des préparatifs de la COP26, Gaia Allison a fait savoir que le Royaume Uni et l'Italie sont les co-présidents de cette vingt-sixième édition. « Nous avons parlé sur les thèmes prioritaires pour la COP26 et particulièrement des solutions pour la protection de la nature. C'est quelque chose de très importante pour la région du bassin du Congo. Nous avons parlé également sur la préparation du Congo pour sa participation à la COP26. Nous avons à cet effet parlé des préparations et consultations de la CDN, notamment sur la réduction des émissions des gaz à effets de serre », a indiqué la représentante du Royaume uni au Conseil d'administration du CAFI.