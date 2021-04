Mauritanie: Organisation de l'atelier de présentation du rapport sur les données conjointes du réservoir d'eau de la zone de Dhar

Nouakchott — Les travaux de l'atelier national de présentation du rapport sur les données communes de la réserve d'eau de la zone Dhar ont débuté jeudi sous les auspices du Centre national des ressources en eau.

Cet atelier de deux jours vise à présenter le rapport détaillé sur l'analyse des données conjointes de la réserve d'eau de la zone de Dhar, qui constitue une composante du projet d'amélioration de la gestion intégrée des ressources hydriques dans le bassin du Niger et le système de la réserve d'eau "Ilemden Taoudenni Tanazrouft".

Le secrétaire général du Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Madi Ould Taleb, a, dans un mot prononcé pour la circonstance, déclaré que l'identification des ressources enfouies et leur préservation sont d'une importance capitale. D'autant que ces ressources sont communes et leur gestion aux niveaux national et régional est indispensable pour le développement durable et la paix dans la sous-région.

Il a ajouté que ce projet, exécuté par l'Observatoire du Sahara et du Sahel, permettra d'identifier le niveau de connaissance du système hydrologique du bassin du Niger, d'évaluer les facteurs négatifs qui menacent l'équilibre des ressources hydriques communes.

Il a souligné que le projet entre dans le cadre de la stratégie nationale du secteur de l'Hydraulique et de l'Assainissement qui vise la gestion intégrée de la nappe phréatique et des eaux de surface en vue d'en garantir l'exploitation et de les préserver pour les besoins des générations futures, indiquant que le département apportera son soutien total de manière à assurer la meilleure exécution du projet dans les délais impartis.

La cérémonie de lancement de lancement de l'atelier s'est déroulée en présence de la directrice adjointe du Centre national des ressources hydriques, Mme Sarra Souleimane Cheikh Sidiya et du représentant du secrétaire exécutif de l'Observatoire du Sahara et du Sahel.