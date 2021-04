Congo-Brazzaville: Football - Elie Yann Chedly Oualembo déterminé à porter le maillot des Diables rouges

Lors d'une conférence de presse virtuelle animée le 5 avril, le jeune footballeur congolais, Elie Yann Chedly Oualembo Mountou, a émis le souhait de jouer pour l'équipe nationale de football, une manière, selon lui, de servir dignement son pays.

Au cours de l'échange avec la presse sportive congolaise, Yann a abordé sans langue de bois l'actualité sportive nationale, son parcours, ses ambitions ainsi que son patriotisme. L'actuel milieu défensif et capitaine d'US Nogent-sur-Oise, club de la division d'honneur, en France, pense que chaque joueur qui brille dans un quelconque club rêve toujours de servir son pays. « Je suis un Congolais, j'aime mon pays et je suis toujours disponible à jouer pour mon pays parce que je me sens capable à contribuer au succès de mon pays lors des grandes compétitions », a indiqué Elie Yann Chedly Oualembo.

Concernant l'élimination des Diables rouges à la Coupe d'Afrique des nations 2021, le jeune milieu de terrain croit que les joueurs n'appliquent que les orientations du coach, même si, d'après lui, chacun apporte toujours sa touche personnelle dans l'application du système de jeu de l'entraîneur mais « une équipe nationale est dirigée par la Fédération et le staff technique. Les prochains rendez-vous seront meilleurs », a-t-il précisé.

Elie Yann Chedly Oualembo Mountou, qui est le capitaine de son club actuel, estime jouer au plus haut niveau du football mondial, en prestant dans les plus grands clubs et à l'équipe nationale du Congo. A l'image de son grand dans l'art et idole au niveau national, Merveil Ndockyt, Elie pense qu'il est nécessaire pour lui de jouer dans un championnat où la force physique est mise en exergue comme le championnat allemand.

Il pense que les joueurs congolais font actuellement des merveilles dans plusieurs championnats et les dirigeants devraient élargir leurs recherches avant de convoquer les joueurs qui sont censés représenter le pays lors des compétitions continentales et internationales. «Les Congolais jouent dans plusieurs championnats et les dirigeants devraient élargir les recherches avant de convoquer les joueurs », a-t-il signifié.

Natif de Pointe-Noire, ce jeune de 20 ans a fait ses études primaires et secondaires en République du Congo. Parallèlement, il prestait dans plusieurs clubs du pays puisqu'entre 2012 et 2017 par exemple, Yann a joué comme milieu offensif à US Gazon vert du Plateau de Brazzaville, entre 2017 et 2018, il a fait ses preuves à US Chantilly (France).