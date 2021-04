Congo-Brazzaville: Livre - Les droits des femmes au pays

Mars mois de la femme dit-on ! S'il est un juste symbole à retenir en République du Congo après la Journée internationale des droits de la femme, c'est bien le nouveau livre d'Inès Féviliyé qui vient de paraitre !

Ni pagnes, ni bières, ni discours trop souvent convenus à la date tout aussi convenue mais 96 pages pour analyser la situation des femmes en République du Congo. Elles sont caractérisées par l'édiction d'un certain nombre de textes non discriminatoires à l'égard des femmes ! Le nouvel ouvrage d'Inès Féviliyé nous plonge droit dans la constitution, le code de la famille et celui du travail, dans le statut général de la Fonction publique, des conventions internationales et mesure le travail accompli comme les défis à relever notamment en matière de parité dans la vie publique, de mixité dans le secteur privé et dans le combat face à la persistance des violences de toutes sortes à l'égard des femmes.

Cet ouvrage, paru aux Editions Primo et riche d'enseignements, rappelle que l'objectif de lutte contre la pauvreté a fait tardivement prendre conscience aux décideurs que dans leurs schémas de développement, l'erreur aura été de négliger, voire entraver, les activités des femmes qui pourvoient à la satisfaction des besoins alimentaires des populations. Cela se vérifie au Congo où les femmes sont le rempart ultime à la pauvreté et les actrices principales du développement économique et de la culture de la paix sociale et politique. Dans un monde où les femmes disposent en moyenne seulement de ¾ des droits accordés aux hommes, on aimerait qu'Inès Féviliyé puissent inspirer les 7 candidats à l'élection de la présidence de la République du Congo à la lecture de ses recommandations personnelles et ô combien pertinentes pour accorder à la femme congolaise la place qu'elle mérite dans notre société.

Docteur en droit, enseignant-chercheur à l'Université Marien-N'Gouabi et membre de la commission nationale des Droits de l'homme, Inès Féviliyé, qui a été également conseillère juridique au ministère de la Promotion de la femme et de l'Intégration de la femme au développement en 2005 et 2006, donne ainsi suite à ses différents livres parus aux Editions L'Harmattan et intitulés « Revue congolaise des droits et des affaires ». Notons encore qu'on lui doit le roman « Retour au pays » paru en 2017 et gageons que « Les droits des femmes au Congo » ne soit pas à l'image de ce roman une fiction mais bel et bien une réalité de demain.