Congo-Kinshasa: CAF-C - V.Club affronte El Merreikh pour le « respect du football »

L'AS V.Club accueille, ce 9 avril, au stade des Martyrs de Kinshasa le club soudanais d'El Merreikh, en 6e et dernière journée de la phase des groupes de la Ligue des champions d'Afrique. Déjà éliminé dès la cinquième journée à la suite de sa lourde défaite à Dar Es Salam face à Simba SC (un but à quatre), le club vert et noir de Kinshasa veut finir cette étape de la C africaine sur une note positive, une victoire face à une équipe d'El Merreikh qu'il avait déjà battue à domicile par quatre buts à un.

En conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur principal des Dauphins Noirs de Kinshasa, Florent Ibenge, a déclaré : « Cela reste un match, il faut qu'on se respecte et que nous respections le football. La volonté de gagner doit y être. Donc, nous allons rentrer sur le terrain avec la ferme intention de l'emporter, nous n'allons pas baisser les bras ou le moral. C'est notre dernier match et nous voulons finir avec une victoire. Le public doit comprendre que nous sommes un peu en difficulté sur le plan africain, et cela nécessite d'en parler, il faut que nous restions ensemble et essayions d'améliorer notre club. Nous ne cherchons pas d'excuses en disant cela ».

Notons que V.Club dispose de points derrière Simba (13 points), et le tenant du titre Al Ahly (8 points). El Merreikh est dernier du groupe avec 2 points. Simba et Al Ahly sont déjà qualifiés pour les quarts de finale de la plus prestigieuse compétition africaine interclubs.