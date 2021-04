Congo-Brazzaville: Guichet unique de paiement - 40 milliards FCFA collectés en un mois

Pour sécuriser et maximiser les recettes de l'Etat, le ministère des Finances et du Budget a mis en place le Guichet unique de paiement (GUP) pour la collecte des impôts et taxes. A un mois de fonctionnement, ce dispositif logé au sein de la Banque postale a pu collecter environ 40 milliards FCFA.

Le conseiller fiscalo-douanier du ministre des Finances et du Budget, Hermann Rodney Goulet, a fait cette annonce lors d'un point de presse animé le 8 avril à Brazzaville.

« Quelques difficultés de fonctionnement ont été constatées au lancement du GUP, ce qui n'est que normal vu l'importance du dispositif. Une task force a été mise en place pour régler les problèmes au fur et à mesure. La banque et les impôts ne soulèvent plus d'inquiétudes, en dehors du fait que certains contribuables n'ayant pas la bonne information ont payé leurs impôts comme auparavant », a-t-il indiqué.

« Globalement, le montant recensé s'élève à environ 40 milliards FCFA. On a eu environ 15 milliards de paiement direct ce qui nous ramène à 55 milliards FCFA, contrairement à 2020 où les recettes se chiffraient à 47 milliards FCFA», a-t-il expliqué soulignant que « malgré la conjoncture actuelle, l'objectif de maximisation des recettes est atteint. Au premier trimestre de 2021 par exemple, nous avons collecté 18 milliards FCFA de TVA, contre 11 milliards FCFA en 2019 et en 2020 ».

Selon Hermann Rodney Goulet, les réformes mises en place apportent plus de résilience au pays, en phase de crise. Ainsi, les impôts pourront couvrir l'ensemble des dépenses publiques sans faire recours aux recettes pétrolières.

Pour sécuriser les recettes de l'Etat, le ministère des Finances et du Budget a lancé en 2016 une série de réformes. Il s'agit, entre autres, du système de facturation normalisé pour mieux recouvrer les impôts, du timbre fiscal dématérialisé pour réduire la fraude, du GUP, du numéro d'identification unique, du E.tax, du E. douane.