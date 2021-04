Afrique: Cinéma - Ouaga film lab renouvelle son engagement à soutenir le 7e ART africain

Pour sa 6e édition, Ouaga film lab s'adresse aux porteurs de projets africains dans le domaine du cinéma, dont le réalisateur et le producteur sont ressortissants d'un pays d'Afrique de l'ouest, du centre ou des Grands Lacs.

Plateforme de rencontres entre des jeunes talents du continent et des consultants internationaux, Ouaga film lab se veut un atelier de développement et de coproduction du 7e art en Afrique. A travers sa vision, elle instaure un dialogue direct entre les différentes parties prenantes afin de favoriser la mise en réseau et les échanges autour des difficultés inhérentes à la production cinématographique tant au niveau local qu'international.

« Notre objectif principal est le renforcement de la compétitivité des réalisateurs et producteurs des pays de la sous-région dans les différents grands laboratoires internationaux et la facilitation de leur accès aux fonds de financements locaux, à des coproductions internationales et à leur mise en étroite collaboration avec des mentors confirmés du continent », soulignent les organisateurs de ce projet.

Ainsi, comme lors de sa dernière édition, l'appel à projets à la 6e édition du Ouaga film lab est ouvert aux professionnels de l'Afrique de l'ouest, centrale et de la région des Grands Lacs, qui répondent aux critères exigés par le comité d'organisation du concours.

Ouvert jusqu'au 21 mai, l'appel à projets concerne notamment les longs-métrages en développement, les fictions et les documentaires. Chaque candidat pouvant postuler pour deux projets maximum.

Après réception des candidatures, un comité sélectionnera dix projets cinématographiques qui seront invités à travailler avec cette plateforme. Le principal critère de sélection est la qualité artistique des projets présentés, ainsi que la sensibilité du sujet qu'aborde le film.

Au terme de la semaine de formation, de rencontres et de présentations de projets, de nombreuses bourses de résidence d'écriture aussi bien en Afrique qu'en Europe seront décernées aux meilleurs projets.

Organisée en partenariat avec plusieurs structures culturelles et audiovisuelles, l'édition 2021 se déroulera en fin octobre à Ouagadougou, au Burkina Faso. En raison de la pandémie de covid-19, les organisateurs comptent communiquer les dates exactes dans les meilleurs délais, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire sur le continent et ailleurs. L'inscription au Ouaga film lab est gratuite et se fait en ligne sur le site www.ouagafilmlab.net.