Ile Maurice: Saisie de gandia d'une valeur de plus de Rs 2.6 M - Arrestation de trois suspects, parmi un étudiant

Forte mobilisation des membres de la Special Supporting Unit (SSU), du Groupement d'Intervention de la Police Mauricienne (GIPM) et de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) en cour de Bambous ce jeudi 8 avril. Yohan Sandy Vikas Boyjoo, âgé de 24 ans et habitant le Morne a comparu devant la magistrate Nitisha Seebaluck sous trois accusations provisoire, soit trafic de drogue, holding equipment for the purpose of using them for unlawful production of cannabis et blanchiment d'argent. Deux autres suspects Kervin Gael Deise, 25 ans et habitant Cap Malheureux et Andrew Donice, 18 ans et étudiant se sont également présentés devant le tribunal pour trafic de drogue.

La police reproche au premier suspect d'avoir été en possession de 2,679 kilos de cannabis alors qu'il se trouvait en compagnie de ses deux autres suspects. La valeur marchande est estimée à Rs 2 688 770.

Une balance électronique a également été saisie chez Yohan Sandy Vikas Boyjoo, de même qu'une somme de Rs 50 025, qui proviendrait d'un délit criminel selon la police.

Les trois suspects ont ainsi retenu les services de Mes Arshaad Inder,Ashik Toorabally et Shameer Hussenbocus. «Je demande à ce que la police m'informe de tous les mouvements, et que les exercices de reconstitution, de fouille ou si la police devrait prendre sa version des faits soient faits en ma présence,» dit Me Inder.

Ayant objecté à leur remise en liberté, les trois suspects devront revenir en Cour le 15 avril.