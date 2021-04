Angola: Le pays et l'Espagne misent sur l'agriculture et la pêche

Luanda — Les Gouvernements de l'Angola et du Royaume d'Espagne ont officialisé, jeudi, à Luanda, la signature de mémorandums d'accord dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, ainsi que sur la coopération dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture.

En présence du Chef de l'État angolais, João Lourenço, et du président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, des mémorandums d'accord ont également été signés dans les domaines de l'industrie, du commerce / tourisme et du transport aérien.

Le mémorandum sur l'agriculture et la pêche prévoit le développement de l'élevage, de la sylviculture et de l'agroalimentaire.

Dans le domaine de la coopération en matière de pêche et d'aquaculture, l'accent est mis sur le renforcement des liens entre les institutions sectorielles des deux pays.

Le document entre les ministères de l'Industrie et du Commerce d'Angola et d'Espagne se concentre sur la promotion de la coopération institutionnelle dans le domaine de la politique industrielle, à travers l'échange d'informations et de connaissances.

Transport aérien

Dans le cadre de la visite de 48 heures de Pedro Sánchez en Angola, l'accord de transport aérien a également été officialisé.

L'accord vise à garantir les droits d'exploiter des services aériens internationaux réguliers entre l'Angola et l'Espagne.

Les relations de coopération bilatérale entre l'Angola et le Royaume d'Espagne reposent sur l'Accord général de coopération signé le 20 mai 1987 et sur l'Accord complémentaire à l'Accord général signé en novembre 1987.

Le Président du Gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, termine jeudi la visite de travail en Angola.