Maroc: Diabète - Journée de sensibilisation à Rabat sur l'importance de l'hormone de l'insuline

Rabat — L'association "Diabète, prévention et prise en charge" a organisé, mercredi à Rabat, une journée de sensibilisation sur l'importance de l'hormone de l'insuline pour les personnes atteintes de diabète.

Parallèlement à cette journée de sensibilisation, initiée en partenariat avec la direction provinciale du ministère de la Santé de Rabat, dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la santé (7 avril), l'association organise des campagnes de sensibilisation encadrées par un personnel médical spécialisé.

Ainsi, des glucomètres avec leurs fournitures seront distribués au profit de 300 participants du 7 au 20 avril, dans le plein respect des mesures sanitaires mises en place par le gouvernement pour lutter contre la propagation de la Covid-19.

A cette occasion, le président de l'association "Diabète, prise en charge", Seddik El Aoufir a déclaré à la MAP que l'association célèbre cette année la journée mondiale de la santé sous le signe "Le centenaire de la découverte de l'insuline", mettant en avant l'indispensabilité de cette matière pour les personnes diabétiques.

Cette journée de sensibilisation, poursuit -il, vise à informer les malades sur l'importance de l'insuline et des moyens pour vivre avec la maladie.

Pour sa part, l'enseignant universitaire à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat et chef de service endocrinologie et diabète à l'hôpital Ibn Sina de Rabat, Mohamed Hassan Gharbi a affirmé que le centenaire de la découverte de l'insuline, constitue une des plus grandes découvertes de l'histoire de la médecine, faite au Canada en 1921 et devenant par la suite un traitement pionnier pour cette maladie.

Jadis, toutes les personnes diagnostiquées de diabète de type 1 décédaient des suites de cette maladie, a affirmé M. Gharbi, relevant que grâce à cette découverte, les patients pouvaient vivre plus longtemps.

En 2019, l'association avait lancé le "passeport du diabétique", qui est un outil de communication permettant aux différents professionnels de santé d'harmoniser les traitements, de faciliter l'organisation des soins et de suivre l'état de santé du patient.

Il convient de rappeler que le diabète est une maladie chronique qui peut engendrer de nombreuses complications graves à long terme, telles que la cécité, les maladies rénales, les amputations des membres inférieurs, mais aussi une prédisposition aux crises cardiaques, aux accidents vasculaires cérébraux et donc une mort prématurée. Les enfants et les personnes âgées sont les groupes les plus vulnérables aux différentes souffrances associées à cette maladie.