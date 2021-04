Maroc: Projet d'attentat déjoué en France - Le Maroc démontre de nouveau qu'il est un partenaire indispensable de Paris dans la lutte contre le terrorisme (Observatoire géopolitique)

Paris — En transmettant des informations à la France sur un projet d'attentat contre une église le jour de Pâques, le Maroc a réussi non seulement à éviter un bain de sang à la France, mais il a démontré de nouveau qu'il est un partenaire indispensable de Paris dans la lutte contre le terrorisme, affirme le Directeur général de l'Observatoire d'études géopolitique, Charles Saint Prot.

"Une nouvelle preuve de l'efficacité des services marocains et de l'excellente coopération entre ces services et ceux de la France (DGSE et DGSI) a été donnée par la transmission, le 1er avril 2021, d'informations sur un projet d'attentat contre une église par des Français d'origine marocaine", souligne le directeur de l'OEG, un centre de recherche en géopolitique et en relations internationales, basé à Paris.

Dans un article publié sur le site Theatrum-belli sous le titre "Le Maroc évite un bain de sang à la France", il affirme que c'est sur la base de renseignements des Marocains que les autorités françaises ont procédé, les 3 et 4 avril à des opérations d'interpellations et de saisies ayant permis de neutraliser un projet terroriste.

C'est ainsi que les autorités françaises ont été informées que la suspecte principale était en phase finale d'exécution de son projet terroriste suicidaire à l'intérieur d'une église où elle avait l'intention de massacrer un grand nombre de fidèles, relate Charles Saint Prot qui ajoute que la femme suspecte s'inspirait des vidéos diffusées par l'organisation terroriste Daech.

Selon le Directeur général de l'Observatoire d'études géopolitique, cette opération a démontré de nouveau que "le Maroc constitue un partenaire précieux et indispensable de la France dans la lutte contre le terrorisme", faisant observer que les deux pays "sont engagés dans le même combat contre le terrorisme et l'obscurantisme aussi bien sur leurs territoires que sur le terrain sahélo-saharien et dans toute l'Afrique, où d'ailleurs les séparatistes sponsorisés par l'Algérie jouent le jeu trouble que l'on sait".

Plus largement, affirme Charles Saint Prot, "il convient de souligner que la force de la relation d'exception qui existe entre les deux pays est fondée sur les intérêts communs, l'amitié, le respect et la confiance réciproque".

Et de souligner que "la France n'est pas le seul pays à devoir se féliciter de la coopération avec le Maroc en matière de lutte antiterroriste", rappelant que le FBI américain a salué en février dernier le haut niveau de coopération et de partenariat avancé qui lient les services marocains et états-uniens "dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et de l'extrémisme violent dans l'objectif de garantir la sécurité et la sûreté des citoyens des deux pays".