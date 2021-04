Tunisie: Viamobile devient un établissement de paiement et lance son produit « Swared »

La société tunisienne, spécialisée dans les solutions de paiement alternatifs, Viamobile a obtenu, jeudi, l'agrément définitif de la part de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) pour l'exercice de l'activité d'établissement paiement.

Elle lance, à cet effet, son produit innovant « Swared », qui est un réseau d'agents agréés et une solution technologique qui permettra à tous les Tunisiens de pouvoir effectuer des transactions financières de la manière la plus simple possible, a indiqué l'entreprise, dans un communiqué publié à Tunis. L'objectif est de rendre les paiements accessibles, à tous, partout et à tout moment,

« Swared » est une solution 100% tunisienne qui permettra, en temps réel, le versement et le retrait d'argent, le transfert instantané d'argent de personne à personne, et le paiement de factures (Eau, électricité, téléphone, etc... ) et la recharge téléphonique.

Elle permettra également, de faire des paris sportifs et le remboursement des échéances de micro-crédits.

Grâce à un réseau de 1000 agents présents sur l'ensemble du territoire, lors de la première phase de lancement, Swared aspire à être un acteur de proximité avec pour objectif, de toucher l'ensemble des Tunisiens, notamment les étudiants, les seniors et les personnes non bancarisées, dont l'accès aux institutions financières est limité.

Le lancement de Swared s'inscrit également, dans la logique de decashing, menée par les autorités tunisiennes, depuis bientôt 5 ans.

« Viamobile ambitionne de devenir l'acteur de référence dans l'aspiration du cash en Tunisie.

Cette rationalisation de l'usage du cash s'inscrit dans la politique de la Tunisie pour le decashing ».

Créée en 2009, Viamobile contribue à la transformation digitale des services de paiement d'institutions financières de renommée et ambitionne aujourd'hui, de devenir l'acteur de référence dans l'aspiration du cash en Tunisie.