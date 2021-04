Algérie: Constantine - Signature de conventions cadres entre Sonatrach et sept universités de l'Est du pays

Constantine — Plusieurs conventions cadres portant sur le partenariat, l'échange de compétences et le développement des inventions scientifiques axées sur les hydrocarbures et les énergies renouvelables, ont été signées jeudi à Constantine entre la Compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach et sept (7) établissements universitaires de l'Est du pays.

S'exprimant lors de la cérémonie de signature de ces conventions, le directeur central de la Recherche et du développement (R&D) auprès de la Sonatrach, Mustapha Benamara, a indiqué que l'objectif de ces partenariats est de "contribuer au développement de la stratégie du gouvernement inhérente à la sécurité et à la transition énergétique du pays ainsi que d'établir des ponts entre l'environnement universitaire et le marché économique".

Au titre de ces conventions, des laboratoires et des équipes de recherches mixtes, ainsi qu'un réseau thématique d'études seront créés dans l'optique de résoudre les problèmes soulevés sur le terrain dans le domaine du pétrole et du gaz, a expliqué de son côté, le directeur du développement technologique et de l'innovation, et représentant du ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique, Pr. Hichem Sofiane Salaouatchi

Le but de ces conventions est de créer à moyen terme un pôle technologique spécialisé dans le domaine de l'énergie à travers la mise en place d'un écosystème qui facilitera l'accès des chercheurs algériens aux travaux pratiques et qui permettra de contribuer au développement de l'économie nationale.

Conclues dans le cadre d'une journée d'études sur les opportunités de recherche et de développement entres les universités partenaires du Groupe Sonatrach dans les domaines du pétrole et du gaz, tenue à l'hôtel Mariott de Constantine, ces conventions ont été signées par le directeur central de la Recherche et du développement (R&D) auprès de la Sonatrach, Mustapha Benamara, et les recteurs des universités de Constantine 1 et 3, Batna 2, Sétif, Oum El Bouaghi, Guelma, Jijel, sous la supervision du MESRS, représenté par la direction du développement technologique et de l'innovation.

Les workshops organisés lors de cette journée d'études par les chercheurs des universités partenaires ont constitué un avantage compétitif économique et ont été fructueux en termes d'interactivité entre une multitude de spécialistes émérites du pays qui ont exprimé la besoin de mettre en œuvre leurs travaux d'études sur les champs de ressources énergétiques, a-t-on noté.