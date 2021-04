Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Maniema Union dompte Dauphin Noir à Goma

La course pour les places qualificatives en compétitions africaines interclubs est âpre à la 26e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot). Victorieux de Dauphin Noir, le 8 avril, au stade de l'Unité de Goma, l'AS Maniema Union de Kindu s'invite aussi dans le peloton de tête, avec désormais 40 points dans sa gibecière. Le club de la province du Maniema est allé dicter sa loi à l'équipe locale, par une précieuse victoire de deux buts à un. Agée Basiala a inscrit le premier but de la partie à la 12e minute sur une somptueuse frappe au premier poteau du gardien de but Joseph Manala de Dauphin Noir.

Dans un match assez fermé, les poulains du coach Dauda Lupembe ont été réalistes, profitant d'une des rares occasions de but pour sceller le résultat de la partie. Et Agée Basiala a positivement tiré son épingle de jeu, étant sur une dynamique de trois buts marqués en quatre rencontres du club vert et noir de Kindu. Le deuxième but a été l'œuvre de Pinoki Patsheli à la 75e minute. Dans les derniers instants de la rencontre, Linda Mtange a réduit l'écart pour Dauphin Noir qui marque le pas après avoir battu, au match précédent, la Jeunesse sportive de Kinshasa au stade des Martyrs de la capitale par un but à zéro. Maniema Union atteint donc la barre de 40 points, occupant la 4e position, ex aequo avec Sanga Balende de Mbuji-Mayi.

Le prochain match de Maniema Union est programmé pour le 11 avril au stade Joseph-Kabila de Kindu, face à la Jeunesse sportive de Kinshasa. Dauphin Noir qui est bloqué à la 14e position avec 16 points et affrontera, le 29 avril, au stade de l'Unité de Goma contre l'AC Rangers de Kinshasa.