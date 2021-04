Cote d'Ivoire: Période de fêtes/Campagne de Sensibilisation - L'OSER à fond contre l'alcool au volant

Partenaire de l'Office de sécurité routière (Oser), l'une des brasseries les plus importantes de la place a tenu a accompagné avant, pendant et après les fêtes de Pâques les transporteurs. Elle a donc fait don à l'Oser le 2 avril 2021 des kits d'alcootests. Et ce, pour appuyer l'Oser dans sa mission de limitation des risques d'accidents.

Kamagaté Tidjane Amadou, Sous-Directeur des études à l'Oser, a, au nom du Ministre des Transports Amadou Koné et du Directeur général de l'Oser, Baffa Koné, salué cette initiative qui est en passe de devenir une institution.

La directrice des Affaires institutionnelles et juridiques de Brassivoire, Mme Bintou Appia a indiqué que consommation responsable de l'alcool un pilier principal de sa politique en matière de responsabilité sociétale. « D'où son ferme engagement à soutenir les actions visant à assurer la sécurité des biens et des personnes et à prôner la consommation modérée de l'alcool... surtout en cette période pascale », dira-t-elle.

Poursuivant, elle a lancé un appel à l'endroit des automobilistes : « Soyez prudents sur les routes, et surtout, n'allier pas alcool et volant. Quand vous buvez, ne conduisez pas et quand vous conduisez ne buvez pas ! »