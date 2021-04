Cote d'Ivoire: BEPC et Test d'Orientation/ Session 2021 - Démarrage des épreuves d'éducation physique et sportives le lundi 12 avril (Deco)

« Les Epreuves d'éducation physique et sportive (Eps) de l'examen du Bepc/T.O., session 2021, démarrent le lundi 12 avril pour prendre fin le samedi 24 avril 2021 », rapporte un communiqué de la Direction des examens et concours du Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation (Deco).

Le coup d'envoi des examens à grand tirage de la session 2021 sera donné ce lundi 12 avril avec le démarrage des épreuves d'Education Physique et Sportive (EPS) du BEPC dont la fin est fixée au samedi 24 avril 2021.

Les candidats au BEPC/T.O (Test d'orientation) session 2021, officiels et libres, aptes et inaptes et ceux soumis au Test d'orientation en classe de seconde sont tenus d'imprimer leur Convocation-Test sur le site de la Direction des Examens et Concours: www.men-deco.org à partir du vendredi 09 avril 2021.

S'il y a des corrections à apporter, le candidat officiel devra s'adresser à l'administration de son établissement tandis que le candidat libre se rend dans sa Dren d'inscription. Et ce, pour faire procéder aux corrections nécessaires dans les délais, bien avant la mise en ligne de sa convocation définitive, la veille des épreuves orales et écrites.

Dans la note de son service communication, la Deco attire l'attention des candidats, des parents d'élèves et des administrations scolaires sur l'obligation, pour tous, d'imprimer ce document et de procéder à ce contrôle ultime afin de minimiser les incorrections, sources de perturbation pour la validité de la candidature ou la conformité de cette dernière.

Passé cette période de l'EPS, les données qui n'ayant pas fait l'objet de réclamation deviennent définitives. Aucune rectification n'est dès lors possible, même plus tard, au moment de l'établissement des documents de certification (diplôme, etc.)