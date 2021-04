Madagascar: Médecine traditionnelle - L'heure de gloire des fanafody gasy

La pandémie Covid-19 a propulsé la pharmacopée malgache au devant de la scène. Face à la menace de la mort, les fanafody gasy font des miracles.

Ironie du sort, il a fallu attendre une épidémie dévastatrice comme la Covid-19 pour que les Malgaches croient aux vertus de la médecine traditionnelle, des plantes médicinales. Pourtant la consommation de tisanes ou de décoctions au quotidien fait partie de la tradition. Une tasse de « mangidy » à base de mazambody, katrafay, afiafy, mandravasarotra ou aferontany, chaque matin est indispensable pour se sentir zen toute la journée et pour chasser une migraine, un ballonnement, une impuissance... Les vendeurs de tapa-kazo aux vertus diverses son t légion au marché.

Au niveau formel, les tradipraticiens sont réunis en association pour mieux aborder les recherches, rationaliser les moyens. Le professeur Rakoto Ratsimamanga a été le pionnier de la recherche et de l'exploitation des plantes médicinales. Il a créé l'Institut Malgache des Recherches Appliquées ( IMRA) spécialisé dans la production de médicaments à base de plantes médicinales. Une institution de renommée internationale dont certains produits ont été vendus à des laboratoires étrangers comme le Madeglucyl.

Beaucoup de Malgaches ont recours aux produits Masy, le label de l'IMRA, pour traiter différentes maladies à moindre coût. C'est justement à l'IMRA que l'État s'est tourné pour finaliser les recherches sur l'artemisia, connu mondialement pour ses qualités anti-paludiques.

La Covid-19 est une occasion pour transformer l'artemisia en tisane curative et préventive contre le coronavirus. L'occasion a été saisie par le président de la République Andry Rajoelina pour donner aux Malgaches un produit pour se protéger et se soigner contre le virus. Le Covid Organics ou CVO est né suivi plus tard du CVO+ sous forme de gélules produits par l'usine Pharmalagasy, ancienne Ofafa reprise et transformée par l'État en un temps record. La médecine traditionnelle a ainsi pris un nouveau tournant avec pour la première fois une production à l'échelle industrielle.

Rupture de stock

Beaucoup de témoignages ont relaté l'efficacité du Covid Organics lors de la première vague. Le président de la République lui même a affirmé qu'il et sa famille se protègent avec le CVO+ et qu'ils n'ont pas besoin de se faire vacciner. A preuve, Andry Rajoelina et son épouse sont indemnes jusqu'à présent alors qu'ils se rendent dans les hôpitaux et les CTC voir de visu la situation.

Actuellement avec la flambée des malades du variant sud africain de la Covid-19, le CVO + est épuisé dans les pharmacies et les divers points de vente.

L'IMRA a fait des émules plus tard. L'Homeopharma de Jean Claude Ratsimivony lui a emboîté le pas avec divers produits dont de l'huile essentielle anti-virale qui marche fort. Homoepharma a trouvé un nouvel acquéreur et Jean Claude Ratsimivony a crée Vaniala qui opère dans le même secteur des plantes médicinales. Outre les gels et les pulvérisateurs antiviraux, le baume Fosa est son vaisseau amiral contre la Covid-19.

Récemment ou plutôt l' année dernière, le Dr Edmond Rakotomalala a lancé l'Ed 1, une huile essentielle dont le succès dans le traitement de la Covid-19 est émaillé de témoignages élogieux. Des cas désespérés auraient été sauvés par ce médicament miraculeux.

D'autres produits existent à foison sur le marché. Comme il s'agit plutôt de tisane ou de décoction que de médicament, aucun essai clinique n'est nécessaire pour leur commercialisation. Il s'agit plutôt d'une forme synthétisée des tiges ou des feuilles que l'on fait cuire. Dans tous les cas, face à l'angoisse créée par cette hécatombe, la population croit facilement à ce qu'on lui propose.

Elle n'a rien à perdre face à la férocité du virus et est prête à tout essayer en attendant les vaccins annoncés par l'État. Une voie incontournable pour sauver ceux qui peuvent encore l'être. Il ne faut pas se faire d'illusion, le vaccin ne garantit pas une protection absolue. À preuve, au Chili, 30 % de la population a été vaccinée, troisième meilleure performance mondiale, mais l'épidémie est repartie de plus belle, foudroyante et irrépressible. Croisons les doigts.