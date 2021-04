Madagascar: Prise en charge - L'État recrute des médecins et des paramédicaux

Face à l'insuffisance du personnel soignant dans les CTC et les hôpitaux, l'État a lancé un appel pour le recrutement de médecins et d'infirmiers. Même les retraités sont sollicités.

Madagascar manque de médecins et de paramédicaux, pour faire face à l'accélération de la propagation du coronavirus. Les professionnels de santé fonctionnaires n'arrivent plus à assurer à eux seuls les missions dans les hôpitaux et dans les centres de traitement Covid-19, face à l'explosion des cas. En parallèle, beaucoup sont infectés par le coronavirus. « Toutes les formations sanitaires ont des agents de santé infectés, en ce moment », affirme le Dr Abel Ranaivoson, président national du syndicat des médecins fonctionnaires. Ce sont les malades qui en font les frais. Beaucoup se plaignent de ne pas bénéficier de soins convenables. Même la présence massive de bénévoles dans les hôpitaux ne résout pas ce problème de sous-effectif.

L'État lance un appel à recrutement pour étoffer les équipes qui sont au front dans la lutte contre le coronavirus. « Nous avons préparé des fonctionnaires pour affronter cette maladie. Mais devant l'explosion des cas, ils sont fatigués. Nous sommes dans l'obligation d'augmenter l'effectif des professionnels de santé pour lutter ensemble contre le coronavirus », a indiqué le ministre de la Santé publique, le professeur Hanitrala Jean Louis Rakotovao, hier.

Solutions tip-top

Il fait appel aux médecins retraités non vulnérables et qui peuvent encore travailler, à ceux qui ont terminé leurs études et qui attendent un recrutement et aux paramédicaux. « Ils seront dispersés dans tous les centres de traitement Covid-19, en fonction des besoins », ajoute-t-il.

Ceux qui sont recrutés signeront un contrat de travail à durée déterminée (CDD) de un an. Ils bénéficieront de salaires de base et de primes. Le ministre de la Santé publique assure, par ailleurs, que les agents qui luttent contre le coronavirus vont bénéficier d'indemnités.

Le ministère de la Santé publique n'a pas précisé le nombre de médecins et de paramédicaux à recruter dans le cadre de cette épidémie de coronavirus. Le syndicat des Infirmiers et des sages-femmes n'est pas satisfait. « Arrêtez avec ces solutions Tip-top. Trouvez des solutions pragmatiques et pérennes. Effectuez un recrutement de dix mille agents. Motivez les agents de santé par des indemnités, des équipements de protection individuelle (EPI) complets et formez tous les agents sur la prise en charge de cette maladie », propose Jerisoa Ralibera, président national de ce syndicat.