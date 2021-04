Madagascar: Miarinarivo - Un camion se renverse et tue trois personnes

Un accident de circulation s'est produit à Ambodivato Avaradrano, fokontany Ambatofolaka dans le district de Miarinarivo, le lundi matin.

Les faits se sont déroulés tôt dans la matinée vers six heures près du PK 23+450. Un camion chargé de produits locaux roulant en direction d'Antananarivo, pour une raison que l'enquête tentera d'établir, le véhicule a fait une sortie de route et s'est renversé avec les quatre roues en l'air dans un profond ruisseau. Il s'est immobilisé à quelques mètres à peine du ruisseau.Trois hommes étaient à bord du véhicule Mercedes-Benz. L'accident a provoqué des dégâts matériels et causé la mort de trois personnes.

A cause du coup violent qu'ils avaient subi, les passagers dans le camion ont perdu la vie. Il s'agisait, du conducteur du poids lourd, le propriétaire du camion, et l'aide-chauffeur. Le camion se trouve dans état déplorable, est détruit à 90%. La majeure partie des marchandises transportées sont abîmées. Alertés du fait, les gendarmes de la brigade Miarinarivo se sont dépêchés sur les lieux pour effectuer la constatation et sécuriser la zone. Une enquête est ouverte. De nombreux facteurs peuvent faire partie des causes d'un accident de la circulation selon l'explication de la gendarmerie.

« Ainsi, le comportement du chauffeur, l'état du véhicule, la conduite en état d'ivresse, l'excès de vitesse sont très déterminants dans la survenue d'un accident. D'après la sensibilisation effectuée par les autorités étatiques pour la prévention des accidents dernièrement, les usagers de la route sont invités à une conduite responsable », selon toujours l'explication. Cela dit, il faut rester prudent et faire attention pour prévenir tout accident. Ne pas respecter le code de la route multiplie largement l'exposition aux risques de collisions routiers.