Madagascar: Gestion des finances publiques - Madagascar se lance dans l'auto-évaluation PEFA

L'heure est à la modernisation de la gestion des finances publiques.

Le processus de modernisation de la gestion des finances publiques est concrétisé à travers le projet "Ny Fanjakana ho an'ny Daholobe", fruit de la coopération avec l'Union européenne.

Modernisation. La bonne gouvernance continue de faire son chemin. Dans le cadre du processus d'auto-évaluation de la performance de la gestion des finances publiques suivant la méthodologie PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability), le ministère de l'Economie et des Finances a organisé, hier un atelier sur la modernisation des finances publiques qui consiste à l'évaluation des forces et faiblesses du système.

Appréciation factuelle. Réalisé en réunion virtuelle pour des raisons sanitaires, l'atelier en question a vu la participation des représentants du gouvernement, des membres de la société civile, ainsi que des partenaires techniques et financiers. Et ce, avec l'appui des experts internationaux de la méthodologie PEFA qui travaillent en synergie avec les techniciens nationaux, pour une évaluation respectant le cadre méthodologique PEFA. Le processus est concrétisé à travers le projet "Ny Fanjakana ho an'ny Daholobe", fruit de la coopération avec l'Union européenne. Les résultats de cette évaluation seront publiés à la fin de cette année, avec comme objectif final de donner une appréciation factuelle de la performance du système de gestion des finances publiques. Cela permettrait de parvenir in fine à la mise à jour du plan stratégique de modernisation de la gestion des finances publiques visant à fournir un système de gestion des finances publiques apte à soutenir la concrétisation de la politique générale de l'Etat et du Plan Emergence Madagascar.

Effort commun. « Toutes les parties impliquées sont mobilisées et se joignent dans un effort commun de modernisation de la gestion des finances publiques. En effet, les ministères concernés, la société civile et les PTF interviennent dans le processus afin de mieux appréhender les problèmes liés à la gestion des finances publiques. Cette évaluation fournira ainsi un résultat issu d'une méthodologie largement partagée par le gouvernement et ses partenaires, elle alimentera le dialogue sur les réformes des finances publiques», a déclaré Rindra Hasimbelo Rabanirinarison, Secrétaire général du ministère de l'Economie et des Finances, lors de l'ouverture de cet atelier.