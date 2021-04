Congo-Brazzaville: La société civile s'inquiète de la détention et de l'inculpation de deux activistes

Une dizaine d'organisations de défense des droits de l'homme s'indignent, dans un communiqué publié jeudi 8 avril, de l'inculpation du docteur Alexandre Ibacka Dzabana de la Plateforme des ONG des droits de l'homme et de la démocratie et de Christ Dongui du Mouvement citoyen Ras le bol.

Présentés mardi devant le tribunal de grande instance de Brazzaville, Alexandre Ibacka Dzabana et Christ Dongui ont été placés sous mandat de dépôt pour « atteinte à la sûreté de l'Etat ». Cela fait plusieurs semaines qu'Alexandre Ibacka Dzabana et Christ Dongui, se trouvaient en détention provisoire.

Trésor Nzila, le directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, rappelle que cela fait maintenant un certain temps que les deux hommes sont détenus sans aucun contact avec l'extérieur. « Le dossier a été transmis au niveau de la justice il y a à peine deux jours. Je rappelle que le docteur Alexandre Ibacka Dzabana a été arrêté le 11 mars et Christ Dongui le 25 mars, donc ils sont restés complètement coupés de l'extérieur, privés de tout contact, y compris avec leurs avocats. Et c'est le 6 qu'ils ont été transférés au niveau de la justice. »

Trésor Nzila estime par ailleurs que ces détentions sont arbitraires. « Il n'y a aucun élément solide et substantielle qui appuie le motif d'atteinte à la sûreté de l'Etat. Nous demandons aux autorités de libérer les deux activistes et de mettre fin à cette pratique d'intimidation à l'endroit des acteurs de la société civile. Et que les autorités de Brazzaville au contraire garantissent la jouissance complète des libertés en République du Congo. »