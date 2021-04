Ile Maurice: L'activiste Ivann Bibi appelle à une grève générale

Ses démêlés avec les autorités ne l'ont pas calmé. L'activiste Ivann Bibi lance un appel pour que «les Mauriciens se réveillent». Il cite plusieurs raisons pour justifier son appel : le glissement de Maurice vers une autocratie, un confinement qu'il juge «illégal» et le paradoxe de la crise sanitaires et plus de 500 000 WAPs émis entre autres. «Je lance un appel aux syndicats, aux parents, aux travailleurs, à l'opposition parlementaire et extra-parlementaire et tous les citoyens pour organiser une grande grève générale pour au moins deux semaines et demander la démission immédiate de Pravind Jugnauth et de son gouvernement», dit-il.