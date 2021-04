Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - La CRD de Christophe Mboso en fête dimanche 12 avril 2021 !

Annonce faite à votre rédaction ce mercredi 07 avril 2021 par M. Paterne Mukambilwa Ikuti, Interfédéral de la Convention pour la République et la démocratie, CRD en sigle, au Nord-Kivu et cher à l'actuel Président de l'Assemblée nationale, M. Christophe Mboso et qui, à cette occasion, a confirmé la tenue des festivités marquant ses 17 ans d'existence.

Au dire de Paterne Mukambilwa Ikuti, sa famille politique, quoique moins connue du grand public en RDC, existe bel et bien depuis longtemps au pays de Lumumba et a une vision meilleure et nécessaire pour l'émergence et le changement que tout citoyen et patriote soucieux du développement de cette grande nation.

"Je vous confirme que notre parti politique convention pour la République et la démocratie fête ses 17 ans d'existence ce dimanche 12 avril 2021, ce qui fait de nous un des anciens partis politiques au pays.

A cette occasion nous allons nous mettre avec les hauts cadres, militants et autres autour d'une table pour discuter sur les valeurs que prônent notre leader Christophe Mboso que nous considérons comme une des pièces rares au sein de la scène politique au pays et dont nous allons expliquer à l'auguste assemblée ce que nous sommes. Car, la politique que nous jouons devra apporter un plus dans le changement au sein de toute la nation et nous croyons y apporter quelque chose.

Le plus grand record que nous avons par rapport aux autres partis politiques est que dans moins de 20 ans d'existence sur la scène politique congolaise est d'avoir un président de l'Assemblée nationale, chose que les autres recherchent mais n'ont peut-être pas de chance"

Paterne Mukambilwa précise, par ailleurs, que son parti politique accompagne la vision du chef de l'Etat Félix Tshisekedi au sein de l'Union sacrée pour la nation, idéologie qui pourra sortir le pays du niveau 3ème au 10ème niveau et que tout le monde doit se ranger derrière la vision de son leader Mboso qui, dès son avènement, en tant que président de l'Assemblée nationale, se bat pour l'éradication des groupes armés à l'Est ainsi que le chef de l'État qui, de tout son cœur, veut le bien-être de tous les congolais.