Togo: Grâce au groupe COTECNA, le CEG de Tchifama a un nouveau bâtiment

Un bâtiment scolaire de trois classes équipées de tables-bancs et de mobiliers pour les enseignants au bénéfice du Collège d'Enseignement Général de Tchifama (préfecture de Blitta) a été inauguré ce jeudi 8 avril 2021.

Construit par le groupe COTECNA, cet ouvrage s'inscrit dans le cadre de sa responsabilité sociétale.

L'éducation, selon le Directeur général du groupe COTECNA, Didier Cruz, tient une place centrale dans toutes sociétés et est au cœur de la politique sociale menée par les autorités togolaises.

Ainsi, précise t-il, sa société a été contactée au mois d'octobre dernier par le Chef canton de Blitta qui a exprimé des besoins clairs en salle de classes et de tables-bancs et elle a répondu positivement et rapidement.

Le Directeur général du groupe a ajouté que ce bâtiment scolaire et ces tables-bancs contribueront à soulager enseignants et parents d'élèves, mais particulièrement les apprenants qui en seront les premiers bénéficiaires.

« Nous sommes convaincus que le personnel enseignant et les apprenants du CEG Tchifama sauront faire bon usage de ce bâtiment scolaire et des tables-bancs et en tireront le meilleur parti en vue d'assurer aux braves populations de Tchifama et de ses environs une éducation de qualité dans des conditions optimales », a indiqué Didier Cruz.

Après avoir remercié les responsables du groupe COTECNA, les bénéficiaires ont, pour leur part, promis faire un bon usage du bâtiment.

« Ce bâtiment va permettre d'éviter aux élèves de s'entasser dans les salles de classes et de pouvoir respecter les mesures barrières en cette période de pandémie. Nous disons donc merci au groupe COTECNA qui a pensé à nous et nous leur promettons d'en faire bon usage », a affirmé Donudenu Akpawu, Directeur régional de l'éducation, région centrale.

La cérémonie a eu lieu en présence du préfet de Blitta, du chef canton de Blitta et du maire de la commune Blitta 3. Le coût total de l'ouvrage est de 30 millions de Fcfa.

Le groupe COTECNA est l'un des leaders mondiaux dans le domaine de l'analyse, de l'inspection et de la certification. Au Togo, COTECNA fournit des solutions innovantes et des services sur mesure en vue de contribuer à l'amélioration et la sécurisation du climat des affaires.