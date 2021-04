Congo-Kinshasa: Florent Ibenge - Les pistes pour relever l'As Vita Club

Éliminé de la ligue Africaine des champion, l'AS Vita club joue son dernier match ce vendredi 9 avril face à El Merreikh. C'est dans ce contexte de manque de résultat que Florent Ibenge, entraîneur du club congolais a évoqué les pistes pour relever le club.

Après avoir dénoncé le départ de plusieurs joueurs clés vers des championnats plus lucratifs, le technicien congolais pense que la solution viendra d'un travail sérieux en interne. Il faut notamment conserver les joueurs, la formation, restructuration, éviter l'éternel recommencement.

"Il faut regarder la réalité en face. On est loin de ces grandes équipes. Il faut qu'on arrange, qu'on arrange le fait que nos joueurs ne partent plus autant. Ce qui ne sera pas encore le cas, parce qu'ils sont déjà contactés" a indiqué Ibenge jeudi en conférence de presse d'avant-match (vs El Merreikh).

"Si vous perdez votre effectif, à chaque fois, il faut recommencer pour pouvoir avoir une assise. Ça prend du temps et chaque année, on recommence... Il faut qu'on ait notre centre de formation à nouveau opérationnel. Il faut qu'on ait l'apport de nos supporters pour pouvoir amener des joueurs à l'étranger, qui vont nous rapporter un peu plus... Qu'on restructure notre club, pour qu'on voit tout le fossé qui nous sépare des autres et qu'on puisse le combler, notamment aussi dans la formation" a-t-il ajouté.