Cote d'Ivoire: Ligue Europa - Nicolas Pépé optimiste pour la qualification

Après avoir été tenu en échec jeudi par le Slavia Prague, à l'Emirates Stadium (1-1) en quart de finale aller de Ligue Europa, Arsenal n'a pas fait un pas significatif vers le prochain tour. Mais Nicolas Pépé conserve un espoir immense sur le match retour de la semaine prochaine.

Le match nul (1-1) à domicile face au Slavia Prague n'est pas un bon résultat, Arsenal le sait. Avec ce but encaissé à domicile, les Gunners devront absolument marquer la semaine prochaine pour décrocher une qualification pour le dernier carré. Nicolas Pépé y croit.

«C'est dommage au vu du match qu'on gérait plutôt bien. On a eu la chance de marquer, on avait fait le plus dur, mais malheureusement, on a reculé dans les dernières secondes en leur laissant du terrain, d'où leur but. C'est regrettable, mais on a encore un match retour, ce n'est pas fini. (... ) On sait que là-bas, c'est compliqué. Maintenant, on a l'équipe pour gagner ce match, mais on va d'abord se concentrer sur Sheffield», a confié à RMC Sport, l'unique buteur d'Arsenal jeudi.