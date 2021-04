Gabon: Super League Indienne - Yrondu Musavu-King déjà en stage avec son club

L'international Gabonais qui était sans club depuis la fin de saison dernière, avait signé le 10 mars dernier avec Bengaluru FC, club de première division indienne. Mais depuis l'officialisation du transfert, Yrondu Musavu-King n'avait pas encore rejoint sa nouvelle formation. Depuis jeudi 8 avril, c'est désormais chose faite.

Le défenseur central gabonais a rejoint ses nouveaux coéquipiers en stage de préparation à Goa une autre ville du pays, comme l'a annoncé Bengaluru FC sur ses différentes plateformes de communication numérique. Après des passages infructueux en National 3 française à Boulogne-Sur-Mer et au Mans UC 72, Yrondu Musavu-King atterrit au Bengaluru FC avec pour objectif de relancer sa carrière, et cela passe nécessairement par un bon parcours en AFC Cup. Le gabonais et son équipe débuteront leur campagne par un tour préliminaire à élimination directe le 14 avril prochain contre les népalais du Nepal Army Club. Ce match, Musavu-King et les siens devront impérativement l'emporter pour espérer poursuivre l'aventure et atteindre la phase de groupe.

L'ancien joueur de l'Udinese a un nouveau challenge avec le Bengaluru en Inde, et à 29 ans, et après avoir joué pour neuf clubs depuis le début de sa carrière, Musavu-King qui ne compte que douze sélections avec les Panthères, connaîtra son cinquième championnat après la France, la Suisse, l'Espagne et l'Italie. Rappelons que le Gabonais avait, dans un premier temps, hésité de rejoindre la Super League indienne, mais après avoir parlé avec son ancien entraîneur Jorge Costa, par ailleurs ex-coach de Mumbai City FC, il décida finalement de signer le 10 mars 2021.