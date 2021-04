Mauritanie: Assaba - Lancement du projet de promotion de l'emploi et d'autres moyens de survie respectueux de l'environnement

Kiffa — Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, M. Taleb Ould Sid'Ahmed a supervisé jeudi à Kiffa la cérémonie de lancement du projet "Promotion de l'emploi et d'autres moyens de survie respectueux de l'environnement.dans un mot prononcé pour la circonstance, le ministre a indiqué que ce projet vient pour mettre en relief la grande importance qu'accorde le gouvernement pour l'emploi des jeunes et la création des opportunités d'investissement , notamment dans les zones rurales des wilayas du Guidimagha et de l'Assaba qui renferment de grandes potentialités qui seront exploitées de manière judicieuses dans le but à éradiquer le chômage par des voies scientifiques grâce à l'agriculture, à la pêche et autres.

Il a ajouté que l'Etat s'emploie actuellement à intégrer les jeunes dans la vie active de manière à sécuriser leur avenir.

Quant au représentant résident du PNUD, il a indiqué que les efforts déployés par le gouvernement ont permis de concrétiser ce projet qui reflète la volonté commune d'appuyer les capacités et l'intégration sociale et professionnelle des femmes et des jeunes pour l'accélération de la réalisation des objectifs de développement , malgré des défis liés à la pandémie du coronavirus et des crises environnementales répétées.

Le lancement du projet s'est déroulée en présence du wali de l'Assaba, M. Mohamed Ould Ahmed Maouloud, du hakem de la ,moughataa et des autorités administratives et sécuritaires.