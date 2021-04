Madagascar: Madaclic - Une plateforme pour assurer le rayonnement du savoir de Madagascar

L 'entreprise Atout-Comweb est une start-up basée en France pour le conseil en développement numérique d'entreprise, AtoutComweb a le label de France Numérique en tant qu'«Activateur Numérique » pour soutenir les TPE-PME et les proposer des solutions adaptées à la transformation numérique des entreprises françaises pendant et après la crise. Atout-Comweb n'a pas hésité à élargir ses offres afin de rassembler les entrepreneurs Malagasy dans le monde pour combler le retard et le besoin des TPE-PME Malagasy et pour les accompagner à la sortie de crise économique due au covid-19. Un partenariat avec une société Malagasy a été mis en place naturellement, la Sarl Madacomweb s'en chargera du lancement de MadaClic et la formation des utilisateurs à Madagascar.

MadaClic est une à l'international plateforme aidant les entrepreneurs à mettre en avant leurs produits. D'où vient l'idée et pourriezvous nous en dire plus sur ce site ?

MadaClic.com est la suite logique de nos plusieurs années d'expériences avec le Blog Madaction.net fidèle à notre volonté de mettre en avant les entrepreneurs et porteurs de projet en lien avec Madagascar. Incitant les jeunes de la diaspora à suivre les exemples d'initiatives pour le développement de Madagascar. Les difficultés pour bien consommer les produits Vita Malagasy à l'étranger sont là ; le modèle de distribution et la pratique de vente actuelle ne profitent pas aux producteurs et la qualité de présentation est en défaveur des producteurs. Il est temps de mettre en place une solution pratique pour faire le lien entre les artisans, les producteurs et les consommateurs potentiels. Nous souhaitons fournir un outil de communication pour accompagner les TPE-PME pendant le confinement et de faciliter la relance économique après la crise du covid19-.

MadaClic est une plateforme de création de page vitrine d'entreprise, vous proposez plusieurs activités. Lesquelles et quels sont les objectifs ?

MadaClic propose dans un premier temps la création d'une page vitrine à toutes entreprises en lien avec Madagascar pour optimiser la visibilité à l'international de ses produits et services. Ensuite, plusieurs modules de communications sont mis à la disposition des entreprises pour attirer de prospects et promouvoir ses activités. L'objectif est de rassembler les différents produits et services de tous secteurs d'activité en lien avec le savoir faire Malagasy (artisanat, tourisme, industrie, exportation... ) Les modules MadaClic offrent plusieurs variantes de possibilités aux entrepreneurs comme des petites annonces, diverses offres : emploi ou stage, produits et services, publication d'événements et d'articles de presse publicitaire ... Bref, MadaClic est un outil très puissant pour garantir une visibilité à ses membres et un outil facilitateur d'opportunité grâce aux modules de communications à la disposition des utilisateurs professionnels.

Chaque entrepreneur peut créer sa page vitrine et gagner de la visibilité. Quelle est la valeur ajoutée apportée par MadaClic ?

Plusieurs avantages sont à la portée des utilisateurs :

Pour les entreprises : La création d'une page vitrine au moindre coût sans les soucis d'hébergement et de bande passante contrairement à un site internet isolé. n Avoir une page vitrine dans un espace d'échange interactif, dynamique et professionnel de qualité. n Chaque page vitrine est dotée d'une présentation complète de chaque entreprise avec son logo, la présentation photos et vidéos de l'entreprise, Le QR Code de l'entreprise, la géolocalisation, le compteur de visite, les coordonnées de l'entreprise et mise à disposition de document téléchargeable. n Plusieurs outils sous forme de modules de communication au moindre coût sont à la disposition des entreprises selon leur besoin. n Possibilité de rassembler sur une page toutes les informations, site web et réseaux sociaux de l'entreprise pour simplifier le partage. n La modification illimitée de votre page vitrine où que vous soyez dans le monde.

Pour l'environnement : La mise à disposition de documents en format numérique permet aux entreprises de réduire le coût de productions de support publicitaire, et réduire le temps passé au téléphone pour renseignements. n Permet également de préserver la nature et la réduction de nos empreintes carbones.

Pour l'insertion sociale : MadaClic est un outil pédagogique également pour les centres de formation, un partenariat avec les centres de formations est souhaitable pour que les jeunes diplômés pourront apporter leur soutien aux entrepreneurs pour la création de sa page vitrine. Une module pour l'offre d'emploi, stage et formation est à la disposition des entreprises.

Vous avez choisi de mettre en ligne les produits et services. Votre public cible est donc des clients étrangers que locaux ?

La plateforme MadaClic a pour objectif d'assurer le rayonnement du savoir faire de Madagascar à l'international. n Pour les professionnels, l'optimisation du référencement ouvre naturellement les opportunités avec ses prospects et clients locaux et à l'extérieur. La page vitrine assure la redirection des clients vers son site de vente ou la prise de contact direct. n Ce rapprochement est un pont numérique entre les producteurs et les consommateurs de produits de Madagascar dans le monde entier. n La plateforme a aussi un rôle de mettre en relation les professionnels locaux pour une mise en relation et géolocalisation de nos artisans et producteurs. Tisser un lien professionnel de qualité avec le circuit court pour faire évoluer notre savoir faire.

Aujourd'hui, la digitalisation est encore un grand chantier surtout à Madagascar. Avez-vous une stratégie afin d'atteindre plus de participants et surtout plus de visiteurs ?

C'est la première raison de notre engagement est de lutter contre la fracture numérique d'entreprise à Madagascar, donner un outil multifonction moderne accessible à toutes entreprises, tout est pensé pour simplifier l'utilisation au plus grand nombre d'utilisateurs avec n'importe quel support. (responsive) Nous mettrons en place un programme de formation pour les utilisateurs et les dirigeants de demain pour tirer le maximum de profits sur l'utilisation de la plateforme. Toutes entreprises en relation avec les TPE-PME sont les bienvenues pour un partenariat dans le cadre du Marketing Solidaire. En bref, donner la chance à tout le monde de réussir ensemble avec un état d'esprit positif et bienveillant, c'est du gagnantgagnant à tous les niveaux.

Si nous voulons intégrer à la plateforme, quelles sont les démarches à suivre ? Est-ce gratuit ou payant ?

Pour le lancement officiel de la plateforme, notre offre premium donne la possibilité à chaque entreprise de créer sa page vitrine gratuitement pendant 90 jours pour soutenir la relance économique des entreprises touchées par la crise due au covid19-. Libre à chacun de choisir le pack payant qui conviendrait à ses besoins de communication ou de faire appel aux modules de communication au fur et à mesure de ses attentes. Notre équipe est attentive pour apporter plus d'accompagnement et de définir une stratégie de communication adaptée aux objectifs fixés par les dirigeants d'entreprises.