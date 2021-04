Libye: Anis Bousaïdi exercera en Libye

Hamdi Baba entraînera les gardiens d'Asswhely SC.

L'entraîneur Anis Bousaïdi va opter pour le club libyen d'Asswhely Sport Club jusqu'à la fin de l'exercice en cours. Il aura pour collaborateurs Riadh Al-Charif et Hamdi Baba en tant qu'entraîneur des gardiens. Après une expérience au ST, Bousaïdi tentera donc l'aventure libyenne.

Rodrigue Kossi rétabli du Covid

Le milieu béninois du Club Africain, Rodrigue Kossi, est rétabli du coronavirus. Il retrouvera les entraînements sans délai.

MCA: les fans ne veulent pas d'Anigo !

A quelque 24 heures du choc de la C1 entre l'Espérance Sportive de Tunis et le MC Alger, les dirigeants du club algérien n'ont toujours pas déniché la perle rare pour veiller sur les destinées de l'équipe, et ce, après la démission de Abdelkader Omrani, récemment, suite à la défaite du club face à Ezzamalek. Ce faisant, annoncé tout proche du club, le Français José Anigo, ancien coach de l'Olympique de Marseille et de l'Espérance Sportive de Tunis, ne sera finalement pas retenu. Les fans ont rejeté la candidature d'Anigo, comme quoi, ce sont les supporters qui font la loi... Par ailleurs, toujours volet explication tuniso-algérienne de demain, Houssem Eddine Boubaker, membre du comité juridique du club de Bab Souika, a récemment déclaré que l'EST jouera pour gagner car elle entend achever cette phase en tête de groupe. Faouzi Benzarti, à son tour, a aussi affirmé que l'EST évoluera dans la peau d'un champion en puissance face au MC Alger. Le coach du Wydad de Casablanca a déclaré qu'il connaît parfaitement l'Espérance Sportive de Tunis, un club qui ne s'embarrasse pas de calculs divers au moment de fouler la pelouse. Enfin, après avoir été critiqué suite à sa prestation face aux Sénégalais de Teungueth, l'attaquant William Togui a présenté ses excuses aux fans «sang et or», promettant d'être à la hauteur dorénavant.

Classement Fifa : la Tunisie, 26e sélection mondiale

L'équipe de Tunisie a consolidé sa position au 26e rang mondial. Au niveau continental, la Tunisie reste dans le sillage des Lions de la Teranga Sénégalais mais devance le Nigeria, l'Algérie et le Maroc.