Tunisie: Volley-ball | Coupe de Tunisie | Finale - EST-CSS, à sidi bou saïd (15h00): Bataille de titans

Une deuxième finale consécutive entre une Espérance de Tunis, qui tient à confirmer ses acquis, et un Club Sfaxien, revanchard et beaucoup plus humble.

La sale de Sidi Bou Saïd abritera, cet après-midi, la 65e finale de la coupe entre les deux rivaux aux atouts certains et aux valeurs confirmées : l'Espérance de Tunis et le Club Sfaxien. Ce sont d'ailleurs les mêmes qui ont disputé les trois actes de la phase finale du championnat national. C'est la seconde finale consécutive entre ces deux ténors du volley-ball national. Leur face à face de la saison écoulée s'étant achevé par la victoire des «Sang et Or» sur un score sans bavure.

Le contexte est différent : l'EST veut le doublé, synonyme de suprématie totale sur la scène volleyballistique. Le CSS, pour sa part, s'attache énormément à mettre fin à la longue traversée du désert et renouer avec le moment de gloire huit ans après. «On a une complémentarité qu'on n'avait pas depuis longtemps», assure l'étoile montante du CSS, Ali Bangui. «Petit à petit, les joueurs, à mon avis, ont compris qu'ils ne pouvaient pas gagner sur des individualités et que tout le monde doit se sacrifier pour le groupe. C'est la raison pour laquelle notre comportement a beaucoup progressé.

Aujourd'hui, il s'agit d'un nouveau défi à relever. Nous y tenons. L'essentiel est de savoir atténuer les effets des attaques variées de l'équipe adverse», enchaîne Bangui. Cette équipe du CSS, en somme, a retrouvé une âme. Peu importent l'enjeu et la particularité de la tâche, l'Espérance demeure capable d'un vif éclat et surpasser la pression et les difficultés avec autant de maîtrise et de savoir-faire. «L'équipe fonctionne à merveille. Elle a pris conscience qu'elle pouvait faire beaucoup de chose au plus haut niveau. Nous sommes en possession de nos moyens et nous irons au bout de notre potentiel», confie l'homme providentiel de l'EST en finale du championnat, Hamza Nagua. Compte tenu du rendement et du style de jeu cohérent des deux formations cette saison, on ne peut espérer des débats aussi relevés.

La 29e finale de ol'EST, la 19e du CSS

La finale de tout à l'heure réunira deux spécialistes de l'épreuve. Leur palmarès en témoigne. L'Espérance de Tunis demeure le recordman : elle en sera à sa 29e finale et a déjà remporté 18 coupes.

Le Club Sfaxien, pour sa part, jouera sa 19e finale et s'est adjugé 12 coupes.

En cas de victoire, l'EST signerait son 13e doublé. Sachant que le CSS compte huit doublés.

Palmarès

EST: 18 coupes/CSS : 12/ASM et COK: 8 pour chacun/ESS:7/CA: 5/Alliance : 2

Etoile Goulettoise : 2/Saydia et UST : 1 pour chacune.