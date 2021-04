Afrique: L'Union africaine déploie des observateurs électoraux à Djibouti, au Benin et au Tchad

communiqué de presse

Addis Abeba, le 08 avril 2021: Le Président de la Commission de l'Union africaine, Son Excellence Moussa Faki Mahamat, a décidé de déployer des Missions d'Observation Electorale (MOEUA) dans le cadre des élections présidentielles prévues respectivement le 09 avril 2021 en République de Djibouti et le 11 avril 2021 en République du Benin et en République du Tchad.

Les Missions d'Observation électorale à Djibouti, au Benin et au Tchad sont déployées conformément aux dispositions pertinentes de la Déclaration de l'OUA/UA sur les Principes régissant les élections démocratiques en Afrique; les Directives de l'Union africaine pour les missions d'observation et de suivi des Elections en Afrique adoptées en 2002 par la Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement de l'Union africaine, ainsi que de la Charte Africaine pour la Démocratie les élections et la gouvernance adoptée en 2007. Ces déploiements sont également conformes à l'aspiration n°3 de l'Agenda 2063 de l'Union africaine, qui vise à assurer une Afrique où règne la bonne gouvernance, la démocratie, les droits de l'homme, la justice et l'État de droit. Ces instruments définissent les critères qui déterminent la nature et la portée de l'observation et le suivi des élections en Afrique.

Les objectifs de ces missions sont de : (i) fournir un rapport précis comprenant une évaluation impartiale des élections présidentielles à Djibouti, au Benin et au Tchad, y compris le niveau de conformité de celles-ci avec les normes nationales, régionales, continentales et internationales régissant les élections démocratiques; (ii) formuler des recommandations pour l'amélioration des processus électoraux futurs dans ces pays sur la base des constatations et ainsi ; (iii) démontrer la solidarité et le soutien de l'Union africaine aux processus électoraux dans ces pays en s'assurant que la conduite des élections présidentielles, contribue à la consolidation de la gouvernance démocratique, à la paix et à la stabilité dans ces Etats membres.

Ces missions sont respectivement dirigées par Son Excellence Ahmed Tidjani Souaré, ancien Premier ministre de la République de Guinée (Djibouti), Son Excellence Bernard Makuza, ancien Premier ministre du Rwanda (Benin), et Son Excellence Komi Selom Klassou, ancien Premier ministre du Togo (Tchad). Elles comprennent des observateurs de court terme dont des Ambassadeurs accrédités auprès de l'Union africaine, des responsables des organes de gestion des élections, des organisations de la société civile, des Institutions académiques africaines ainsi que de fonctionnaires de la Commission de l'Union africaine. Au terme de l'observation de la fin de la campagne électorale, du jour des scrutions et la proclamation des résultats provisoires, les missions publieront les conclusions préliminaires dans le cadre de conférences de presse.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

République de Djibouti : Mlle Karine Kakasi Siaba, Fonctionnaire Politique/Elections, coordonnatrice, kakasik@africa-union.org

République du Benin : M. Samuel Mondays Atuobi, Fonctionnaire Politique Principal /Elections, coordonnateur, atuobis@africa-union.org

République du Tchad : M. Robert Gerenge, Conseiller Principal OGE, coordonnateur, gerenger@africa-union.org