Maroc: Le ministère de la Culture adhère au programme DATA-TIKA élaboré par la CNDP

Rabat — Le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports a signé vendredi une convention de partenariat d'adhésion au programme DATA-TIKA avec la Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à Caractère Personnel (CNDP).

Cette convention s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la loi 09.08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, précisent les deux parties dans un communiqué de presse.

Selon la même source, les deux parties s'engagent à travailler en commun pour la production conjointe de supports de communication au profit des enfants, des adolescents et des jeunes, ainsi que la mise en place d'activités d'animation et de sensibilisation destinées aux enfants et aux jeunes.

Le programme DATA-TIKA, lancé par le CNDP en juillet 2020, vise à définir les leviers nécessaires pour l'émergence d'une économie de la donnée et la place occupée par les données à caractère personnel.

Il répond à la question de comment valoriser les "actif data" existants et les mécanismes de protection à envisager pour assurer à la fois le respect de la vie privée, l'encouragement de l'innovation et l'incitation à l'investissement, et la question de comment mettre à jour nos compréhensions et nos acceptations au sujet des frontières entre vie privée et vie publique, entre données à caractère personnel et données à caractère non personnel.

À cet égard, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Othman El Ferdaous, a souligné le caractère stratégique que cette convention de partenariat qui vise à protéger les données personnelles et consacrer la culture du respect de celles-ci parmi les générations futures, ajoutant que la transformation numérique doit s'accompagner de programmes appropriés afin d'éduquer et de sensibiliser le citoyen marocain quant à ses droits et devoirs en matière de protection des données personnelles.

M. El Ferdaous a fait savoir, dans une déclaration à la MAP, que cette convention reflète une volonté réelle de sensibiliser les Marocains, surtout les jeunes, au programme DATA-TIKA dans les colonies de vacance et les maisons de jeunes, ainsi que par des activités et programmes du ministère au niveau national et régional.

Pour sa part, Omar Seghrouchni, président de la CNDP, a souligné l'importance de cette convention étant donné que la question de la protection des données personnelles concerne tous les citoyens, notamment les générations montantes, ainsi que les institutions.

Le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports est un "canal essentiel" pour la propagation de la culture de la protection des données personnelles parmi les citoyens et les associations, a expliqué M. Seghrouchni, précisant que les colonies de vacance et les maisons des jeunes peuvent jouer un rôle central dans ce contexte.

Le président de la CNDP a noté que celle-ci travaille depuis juillet dernier dans le cadre du programme DATA-TIKA, notant que pour faciliter l'accès des citoyens au monde du digital, ils sont appelés à avoir pleinement confiance en la sécurité de leurs données personnelles.

La CNDP est l'organe marocain chargé de vérifier que les traitements des données personnelles se font dans le respect des lois, et qu'ils ne portent pas atteinte à la vie privée et aux libertés et droits fondamentaux de l'Homme.

Afin d'assurer une mise en œuvre adéquate de la protection des données, la CNDP entreprend une mission permanente pour informer le public et les personnes concernées de leurs droits et obligations énoncés dans la loi N.09.08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et les dispositions prises pour son application.