Maroc: Le patrimoine culturel et civilisationnel marocain à l'honneur à Séoul

Séoul — Le patrimoine culturel séculaire du Royaume a été exposé au cœur de la capitale sud-coréenne, à l'occasion de la participation de l'ambassade du Maroc à l'édition 2021 du Musée du Multiculturalisme de Séoul, intitulée "Maghreb Treasures of the Mediterranean Sea and North Africa".

La cérémonie officielle de cette manifestation culturelle s'est déroulée vendredi en présence d'une pléiade de personnalités dont des membres du corps diplomatique, des représentants du ministère des Affaires Étrangères, de la Fondation Corée-Afrique, du gouvernement Métropolitain de Séoul, de la société civile, de la presse écrite et des médias audiovisuels.

S'exprimant à cette occasion, l'ambassadeur du Maroc en Corée du Sud, M. Chafik Rachadi, a indiqué que la pluralité culturelle marocaine et la diversité linguistique et artistique de ses modes d'expression a toujours été la pierre angulaire de la singularité du Royaume, précisant que la richesse de l'héritage civilisationnel du Maroc a même été source d'inspiration pour plusieurs écrivains, scénaristes et chanteurs de par le monde.

Le diplomate marocain a aussi mis en avant la particularité du patrimoine immatériel hassani et les composantes de sa culture dans le paysage historiquement multiculturel du Royaume ainsi que le rôle des différents affluents qui ont façonné l'identité marocaine multiple.

Intervenant par la même occasion, le directeur du Musée du Multiculturalisme, M. Kim Yun-Tae, a notamment indiqué que cette exhibition a permis aux invités de s'échapper, le temps d'une visite, du fardeau de la pandémie et faire un voyage entre dunes et oasis pour découvrir la splendeur du Sahara.

Pour sa part, la représentante du gouvernement métropolitain de Séoul, Mme Jeong Eun-Young a souligné l'importance d'une telle manifestation pour faire découvrir à un large public coréen les spécificités de la culture marocaine.

Cette exhibition qui se tient du 26 mars au 24 avril 2021, met en lumière le potentiel et la diversité des régions du Maroc et offre aux visiteurs coréens et étrangers l'occasion unique de se familiariser avec les différentes composantes de l'héritage culturel séculaire du Royaume et la possibilité de découvrir la splendeur et le raffinement d'un florilège de produits artisanaux marocains. Une maison typique marocaine a été, en outre, installée dans les locaux du Musée retraçant la diversité des affluents culturels et identitaires du Maroc.

A cette occasion, un pavillon d'exposition dédié à la richesse des provinces sahariennes du Royaume et orné des couleurs nationales a été mis en place offrant aux visiteurs les différentes facettes puisées dans la diversité du capital culturel et artistique des provinces du sud et un aperçu des valeurs d'hospitalité et de générosité qui marquent la culture sahraouie et Hassanie.

L'autre moment phare de cet évènement était la projection de plusieurs capsules vidéos relatant la richesse de l'héritage culturel marocain de Tanger à Lagouira, le potentiel touristique de la ville marocaine de Dakhla ainsi que les grands projets structurants conduits sous le règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Par ailleurs, et afin d'atteindre une large audience dans le contexte de la pandémie de Covid-19, l'ambassade du Maroc à Séoul, en collaboration avec la presse digitale sud-coréenne et des influenceurs locaux, a initié une couverture virtuelle des articles exposés ainsi qu'une visite guidée de la maison du Maroc et du pavillon sahraoui. La cérémonie officielle sera suivie d'une large campagne d'emailing ciblée incluant des vidéos promotionnelles, en langue coréenne, sur la diversité culturelle et la richesse du patrimoine du Royaume.