Sahara Occidental: Le Maroc est fort de la légitimité de sa cause et de l'appui de la communauté internationale (l'ambassadeur Boughaleb El Attar)

Madrid — Les velléités séparatistes et les manœuvres du polisario sont vouées à l'échec, alors que le Maroc est fort de la légitimité de sa cause et de sa proposition d'autonomie aux provinces du Sud et du soutien croissant à son approche réaliste pour mettre fin au conflit artificiel autour de son intégrité territoriale, a souligné l'ambassadeur du Maroc à La Havane, Boughaleb El Attar.

Dans un entretien accordé au magazine espagnol «Atalayar», le diplomate marocain a affirmé que les manœuvres du polisario sont vouées à l'échec, notant que le dernier camouflet en date est la récente décision de la Haute Cour de justice néozélandaise de rejeter la plainte qui visait à geler les fonds souverains néo-zélandais d'investir dans des activités de production d'engrais utilisant du phosphate marocain, laquelle décision a statué que ces opérations financières sont légales, rappelant dans le même contexte que l'Union européenne continue, de son côté, à défendre la légalité des accords agricoles et de pêche avec le Royaume.

M. El Attar a indiqué que les investissements continuent d'affluer vers les provinces du Sud, non seulement des États-Unis, de la France et d'autres pays de l'UE, mais aussi de la Russie.

Dans ce sens, il a souligné que le gouvernement cubain plaide, de son côté, pour la solution de ce différend artificiel dans le cadre du processus conduit par l'ONU.

M. El Attar a, à cet égard, assuré que depuis sa nomination comme ambassadeur de SM le Roi à Cuba, il n'a eu de cesse d'expliquer aux autorités cubaines que la seule solution réaliste à ce conflit artificiel demeure la proposition d'autonomie avancée qui permettra aux populations du Sahara marocain d'exercer pleinement leurs droits politiques, économiques et sociaux, tout en préservant la souveraineté nationale et l'unité territoriale du Royaume.

L'ambassadeur, qui a mis en avant la politique visionnaire de SM le Roi basée sur la coopération Sud-Sud et la promotion du développement durable avec les pays du continent africain, a indiqué, à cet égard, que l'ouverture de représentations diplomatiques de pays étrangers dans les provinces du Sud est l'expression de la forte solidarité avec le Maroc et du soutien à la position juste du Royaume.

Revenant sur la situation à El Guerguarat, M. El Attar a mis en exergue la fermeté de l'action du Royaume pour rétablir la libre circulation des personnes et des marchandises dans le cadre d'une opération pacifique, qui a été saluée et soutenue par la communauté internationale.

Toutefois, a-t-il déploré, les séparatistes du polisario persistent dans leurs provocations et leur délire, faisant croire au monde qu'ils mènent "une guerre" contre le Maroc.

Interrogé sur le succès du Maroc dans la gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19, M. El Attar a fait observer que depuis l'apparition des premiers cas, le Royaume, selon la vision clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI, a pris la pandémie très au sérieux et a ordonné la fermeture des frontières, tout en adoptant des restrictions de mobilité et des mesures de protection strictes. L'ambassadeur a également mis en exergue la stratégie efficace du Royaume en matière de vaccination, devenue un modèle à suivre.

Évoquant le développement des relations entre le Maroc et Cuba, le diplomate marocain a indiqué qu'après 37 ans de rupture diplomatique, les relations entre les deux pays s'améliorent considérablement dans tous les domaines grâce à la volonté commune d'aller de l'avant dans leur coopération bilatérale.

Le Maroc et Cuba sont conscients plus que jamais de la nécessité de promouvoir leurs relations dans le domaine politique, mais aussi dans d'autres secteurs d'activités, a-t-il poursuivi.

Dans le cadre de cette volonté, les deux pays ont conclu des accords bilatéraux pour exprimer des votes de soutien réciproques au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, basé à New York, et des organes de l'ONU basés à Genève, a fait noter le diplomate marocain, précisant que Rabat et La Havane ont signé également deux mémorandums de coopération dans le secteur des mines, des énergies renouvelables et de l'environnement et envisagent d'approfondir davantage leur partenariat dans le domaine de la recherche scientifique.

Le Maroc participe à tous les forums et séminaires organisés par le gouvernement cubain pour s'ouvrir aux entreprises internationales et attirer des capitaux pour le développement de son économie, a-t-il relevé, ajoutant que plusieurs évènements économiques, culturels et politiques organisés conjointement par les deux pays ont été suspendus ou reportés à cause de la propagation de la pandémie liée au nouveau coronavirus.

C'est le cas, à titre d'exemple, d'une semaine de cinéma qui a été reportée en raison du confinement obligatoire décidé en raison de la pandémie, a rappelé M. El Attar.

Le Maroc et Cuba, a indiqué le diplomate marocain, explorent également d'autres champs de coopération et ambitionnent de partager leurs expériences dans plusieurs domaines, dont celui de la gestion portuaire.

En ce qui concerne le volet culturel, l'ambassadeur du Maroc à La Havane a fait savoir qu'un groupe d'amitié maroco-cubain d'artistes et d'intellectuels a vu le jour. Ce groupe, a-t-il rappelé, est composé d'artistes, de cinéastes, de créateurs de mode, de poètes, de journalistes, de chanteurs et de peintres.