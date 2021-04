Maroc: Le leadership de SM le Roi en matière de relèvement des défis de la pandémie de Covid-19 salué lors du Forum des jeunes ECOSOC

New York (Nations Unis) — Le rôle pionnier de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en matière de relèvement après la pandémie de Covid-19 a été salué lors du dixième Forum des jeunes du Conseil économique et social (ECOSOC), tenu cette semaine sous le thème "relèvement durable et résilient après la pandémie de Covid-19".

Intervenant lors de la session réservée aux pays arabes, le Coordonnateur Régional pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord au groupe des Nations Unies pour les enfants et les jeunes, Hatim Aznague, a mis en avant le "leadership inspirant" de Sa Majesté le Roi Mohammed VI face à la pandémie de Covid-19, tant au niveau du Royaume qu'à travers la solidarité et le soutien de nombreux pays dans la lutte contre la pandémie, notamment dans le continent africain.

M. Aznague a également mis en lumière "la clairvoyance de Sa Majesté le Roi dans la construction du processus de relèvement de la pandémie de Covid-19, à travers l'acquisition anticipée du vaccin et sa mise à disponibilité gratuitement de tous les citoyennes et citoyens marocains et étrangers résidant dans le Royaume".

Il a, en outre, évoqué la solidarité manifestée par le Maroc et son soutien à de nombreux pays, notamment en Afrique et dans la région arabe, "ce qui prouve que le seul moyen de relever les défis de la Covid-19 est la coopération solide et durable entre tous les intervenants".

Le Forum des jeunes ECOSOC offre aux jeunes un espace pour participer à la discussion des politiques des Nations Unis et pour échanger les idées, les solutions et les innovations.

Cette année, les discussions du Forum ont porté sur le thème du "Relèvement durable et résilient de la pandémie de Covid-19" qui promeut les dimensions économique, sociale et environnementale du développement durable, pour la construction d'une voie inclusive et efficace vers la réalisation du Programme 2030 dans le contexte de la décennie d'action et de réalisation pour le développement durable".