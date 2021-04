Maroc: Béni Mellal-Khénifra - Lancement du projet "Déploiement des Politiques Migratoires" dans la région

Béni Mellal — Le projet "Déploiement des Politiques Migratoires au niveau régional : DEPOMI" a été, lancé, vendredi dans la région Béni Mellal-Khénifra, lors d'une cérémonie présidée par la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à l'Etranger, Chargée des Marocains Résidant à l'Etranger (MRE), Nezha El Ouafi.

Lancé par Mme El Ouafi en compagnie du Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, gouverneur de la province de Béni Mellal, Khatib El Hebil, l'ambassadeur de l'Union européenne (UE) au Maroc, Claudia Wiedey et la représentante résidente de l'Agence belge de développement, Evelien Masschelein, ce projet, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre au niveau régional de la Stratégie Nationale en faveur des Marocains Résidant à l'Etranger et la Stratégie Nationale de l'Immigration et de l'Asile, a pour objectif d'établir des canaux de communication entre les MRE et les collectivités territoriales afin de promouvoir un développement solidaire basé sur l'expertise et les compétences des MRE et les expériences territoriales.

Le projet s'inscrit, également, dans le cadre de la mobilisation par le Ministère de l'ensemble de ses partenaires afin de renforcer la contribution des Marocains résidant à l'étranger aux chantiers de développement nationaux et territoriaux.

Dans une allocution à cette occasion, Mme El Ouafi a rappelé que la région de Béni Mellal-Khénifra a toujours été une véritable pépinière de talents marocains résidant à l'étranger, notamment dans les pays d'Europe comme l'Italie et l'Espagne, lesquels contribuent activement au développement socio-économique et culturel de leur pays d'origine.

Mme El Ouafi a relevé que l'un des objectifs les plus importants du partenariat entre le Ministère Délégué et la région de Béni Mellal-Khénifra serait de mobiliser les compétences marocaines résidant à l'étranger afin de contribuer à la prospérité de leur région-mère, qui dispose d'importantes potentialités dans divers domaines, et en investissant dans des projets à haute valeur ajoutée.

Elle a rappelé à ce titre l'engagement sans faille du Royaume en matière de protection de sa diaspora en intégrant cette catégorie de citoyens, en particulier les jeunes générations, dans le processus de développement national, que ce soit par leur implication dans des projets d'investissement ou par le transfert de leurs expériences et compétences acquises dans les pays d'accueil.

A travers le projet DEPOMI, a-t-elle ajouté, le ministère capitalise les interventions en coopération avec les régions, via le renforcement des compétences professionnelles du personnel du ministère et des acteurs régionaux afin de mieux connaitre les actions existantes et passées en matière de migration dans les trois régions cibles du projet en mettant en place un système de collecte de données adéquat pour alimenter une cartographie des projets sur la migration (SNIA et SNMRE).

Elle a en outre fait savoir que ce projet permettra de mettre en œuvre une gouvernance et une planification stratégique de la migration au niveau territorial en plus de promouvoir l'intégration progressive des migrants au niveau socio-économique et la mobilisation des Marocains du monde pour contribuer au développement local intégré de leurs régions.

Pour sa part, la représentante résidente de l'Agence belge de développement (Enabel), Evelien Masschelein a fait savoir le Royaume est le seul pays de la région Afrique du Nord à accueillir un des bureaux d'Enabel parmi un réseau de 14 représentations dans le monde, relevant que l'Agence met en œuvre au Maroc une approche holistique de la mobilité humaine au travers de deux interventions financées par l'Etat belge et quatre interventions financées par l'Union européenne en renforcement du portefeuille bilatéral.

Le projet DEPOMI s'appuie sur toutes ces interventions et expériences et se distingue par une dimension transversale et régionale, basée sur trois piliers, à savoir, l'accès aux droits, un rôle pour les communautés et la société et une visée institutionnelle et de gouvernance, a fait observer la représentante résidente de l'Agence belge de développement, indiquant que ce projet vise à intégrer de multiples facettes de la mobilité humaine, pour in fine renforcer la gouvernance et la mise en œuvre des politiques migratoires au niveau régional.

"DEPOMI ambitionne plus particulièrement, d'une part, à améliorer les conditions des personnes migrantes qui se sont installées au Maroc en renforçant leur accès aux droits et, d'autre part, à accompagner nos partenaires dans leur mobilisation des MRE sur le volet des investissements productifs au Maroc avec intérêt à la portabilité des droits sociaux et économiques des migrants marocains de retour et finalement", a-t-elle précisé, relevant qu'un troisième groupe de bénéficiaires sont les jeunes intéressés à se rendre en Europe à travers des voies de migration régulière.

"Conciliant migrations, territoire et développement, DEPOMI fait appel à une variété d'acteurs institutionnels, privés et associatifs, ce qui constitue à la fois un défi et une opportunité", a ajouté Mme Masschelein, faisant remarquer que DEPOMI s'est fixé pour sa réussite un impératif de concertation, de co-construction et de dialogue.

DEPOMI vise dans ce sens à renforcer la coopération décentralisée en jumelant des partenaires marocains avec des institutions belges et européennes, a-t-elle encore dit, soulignant qu'Enabel est en train de finaliser un accord cadre avec Brulocalis et le VVSG, deux regroupements de communes belges, ce qui permettra de consolider les échanges entre collectivités territoriales marocaines et communes belges sur les thématiques migratoires.

Ce projet, financé par l'Union Européenne dans le cadre du partenariat avec le Ministère délégué chargé des MRE, va permettre d'intégrer d'une manière progressive et coordonnée la dimension de la migration dans les politiques et stratégies publiques aux niveaux national et régional.

La mise en œuvre du projet est confiée à l'Agence belge de développement-Enabel dans trois régions, à savoir Beni Mellal-Khénifra, l'Oriental et Souss-Massa. Celles-ci présentent des réalités migratoires différentes et les acteurs locaux sont les mieux placés pour analyser et gérer la dynamique migratoire spécifique propre à leur territoire afin d'en faire un levier positif pour le développement économique et social.

Une feuille de route ayant trait à la mobilisation des compétences et la promotion de l'entreprenariat des Marocains Résidant à l'Étranger au niveau territorial, ainsi que la déclinaison régionale de la politique migratoire sera élaborée par région pour instaurer un mécanisme de concertation et de coordination des acteurs qui s'appuie sur l'intégration régionale et locale.

D'autre part, le projet prévoit un partenariat avec les organisations de la société civile pour atteindre des résultats opérationnels ainsi que la recherche et développement grâce à une collaboration entre les universités marocaines et européennes. L'objectif de cette dernière est de mettre à la disposition des régions toutes les données nécessaires pour mieux intégrer la migration dans son développement.