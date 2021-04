Maroc: Le pays, un pôle d'échanges et une référence en matière de stabilité dans la région méditerranéenne (média italien)

Rome — Le Maroc, un pays moderne et en croissance, constitue un pôle d'échanges économiques, sociaux et culturels et "une référence" pour la stabilité, la paix et le progrès de toute la région méditerranéenne", écrit le média italien Economymagazine.

Le Maroc est "un pays moderne et en pleine croissance, un pont entre deux continents, une porte vers l'Afrique, un pôle d'échanges économiques, sociaux et culturels", souligne le magazine d'économie italien dans la présentation introductive d'une interview avec l'ambassadeur du Royaume à Rome, Youssef Balla.

"Le Maroc représente aujourd'hui un point de référence pour la stabilité, la paix et le progrès de toute la région méditerranéenne", fait constater Economymagazine.

Le média italien met en avant "la une nouvelle politique méditerranéenne qui naît de la collaboration entre les deux pays (Maroc et Italie), pour changer la structure géoéconomique de la région".

Dans cette interview, M. Balla a souligné que le Maroc est un pays stable, fiable, ouvert à l'innovation sur le plan social, économique et entrepreneurial et à la collaboration internationale, relevant que le Royaume œuvre à jeter de nouvelles bases pour un avenir commun sur les rives de la Méditerranée.

"Le Maroc offre une plate-forme appropriée pour l'Italie vers l'Afrique, en particulier dans le secteur des énergies renouvelables", a affirmé l'ambassadeur, qui a mis en exergue les multiples atouts dont regorge le Maroc, dont la plus grande centrale solaire au monde, et le premier port méditerranéen de trafic de conteneurs (8 millions par an).

Il a rappelé, dans ce sens, l'excellence des relations, tant humaines que politiques, économiques et culturelles, entre le Maroc et l'Italie depuis des siècles. "Nous avons une longue histoire derrière nous mais, je crois, aussi un bel avenir", a-t-il dit, soulignant que l'Italie est aussi l'un des rares pays avec lesquels le Maroc a signé un accord de partenariat stratégique (novembre 2019).

Répondant à une question sur l'évolution des relations entre les deux pays "dans un contexte géopolitique méditerranéen qui change rapidement", l'ambassadeur a fait observer que "la reconnaissance de la part des USA de la souveraineté du Maroc sur le Sahara représente une impulsion pour le processus politique initié par l'ONU pour une solution réaliste basée sur la proposition d'autonomie, d'ailleurs largement soutenue au niveau international".

"D'autre part, la centralité renouvelée de l'Europe méditerranéenne, avec un nouveau programme d'investissements destiné, de la part de l'UE, au développement de l'Italie du Sud, rend la relation entre nos deux pays particulièrement stratégique", a-t-il poursuivi.

Dans cet entretien, M. Balla s'est attardé également sur le succès de la gestion par le Maroc de la pandémie du nouveau coronavirus.

"Nous avons obtenu une excellente performance. L'organisation sanitaire fonctionne, à tel point que le Maroc est de loin reconnu parmi les dix pays les plus performants", a-t-il dit, notant que "ce résultat est le fruit d'une conjonction de facteurs mis en place par le gouvernement, sous l'impulsion de SM le Roi Mohammed VI".