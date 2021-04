Tunisie: Cour constitutionnelle - Khelifi nie tout chantage sur l'affaire Karoui

Le bloc parlementaire Qalb Tounès (30 députés) a demandé le report de la plénière consacrée à l'élection des membres de la Cour constitutionnelle « parce qu'il a pris en considération la réponse du président de la République sur la légitimité de la Cour », a affirmé le président du bloc Oussama Khelifi, niant « tout chantage sur l'affaire du président du parti Nabil Karoui comme le font croire certains ».

« Qalb Tounès est un parti responsable, et sa décision relative à la séance consacrée à l'élection des membres de la Cour constitutionnelle traduit sa volonté de faire passer l'intérêt national avant tout », a-t-il expliqué vendredi dans une déclaration à l'agence TAP.

Le renvoi de la loi amendée doit être pris en compte et la réponse du président de la République examinée pour que le projet soit discuté à nouveau et que les modifications nécessaires y soient apportées, a-t-il dit.

Khelifi a considéré que les rumeurs sur un éventuel chantage « sont de simples interprétations » et « une tentative de masquer l'échec de certains à faire prévaloir l'intérêt de la Nation ».

« Certaines parties ont recours à ce genre de rumeurs pour détourner les regards de leurs problèmes internes et braquer l'attention sur Qalb Tounès, en particulier après les récentes fuites », a-t-il lancé.

La députée Samia Abbou (bloc démocrate) avait déclaré sur plusieurs médias que la décision de reporter la séance élective était due à « une crainte du Mouvement Ennahdha que Qalb Tounès ne vote pas pour ses candidats en signe de représailles », rappelant que « le bloc Qalb Tounès s'était déjà retiré du vote pour un accord important lorsque le président du Mouvement n'avait pas respecté son engagement à faire libérer Nabil Karoui ».

Le bloc Qalb Tounès a publié jeudi soir un communiqué où il a démenti « toutes les rumeurs qui visent à lui porter atteinte » et affirmé que « Qalb Tounès va continuer à accomplir sa mission au sein du Parlement et à soutenir le gouvernement, et appelle à former une commission mixte entre le bloc et le bureau politique pour présenter une évaluation de l'action gouvernementale concernant la sortie de crise économique et sociale et la stratégie de lutte contre la pandémie de la Covid-19 ».

Il a également exprimé son soutien au président du parti Nabil Karoui, arrêté en décembre dernier pour soupçons d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent, le qualifiant de « prisonnier politique » et appelant à un procès « équitable » et « sans ingérence politique ».

Le Parlement avait annoncé, mercredi, le report de la séance plénière prévue jeudi pour l'élection des membres de la Cour Constitutionnelle.