Afrique du Nord: Kaïs Saïed en Égypte - Renforcer la coopération bilatérale et ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat

Le président de la République Kaïs Saïed entame ce vendredi une visite officielle de deux jours en Égypte, à l'invitation du président Abdelfattah al-Sissi.

Cette visite entre dans le cadre de la dynamisation des relations entre les deux pays frères, le renforcement de la coopération bilatérale et l'impulsion du partenariat dans les divers domaines politique, économique, éducatif et culturel, a-t-on souligné lors des récents entretiens tuniso-égyptiens.

Le président Saïed a soutenu le candidat égyptien Ahmed Abou el-Gheit, reçu il y a quelques jours à Carthage, pour un deuxième mandat à la tête de la Ligue des États arabes.

Les multiples contacts et rencontres entre le ministre des affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger avec son homologue égyptien illustrent également cette volonté commune, notamment la réunion de travail tenue au Caire le 4 mars dernier où l'accent a été mis sur l'impératif de consolider les relations bilatérales et d'accorder les vues au sujet des questions régionales et internationales de l'heure.

Coopération bilatérale : mécanismes et commissions

Les concertations permanentes et le souci de tenir régulièrement les réunions des commissions mixtes a été l'un des éléments fondamentaux dans le renforcement des relations entre les sommets de l'État tunisien et égyptien dans l'objectif de raffermir les liens existants et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour l'édification de partenariats innovants.

La dernière réunion de la haute commission mixte tuniso-égyptienne (16ème) a eu lieu en 2017 au Caire, et la Tunisie a proposé de tenir la 17ème réunion à Tunis en 2021. La coordination est en cours avec la partie égyptienne pour en fixer la date.

La commission tuniso-égyptienne de concertation politique a tenu sa 14ème réunion au Caire en mars 2019, et la 15ème réunion doit se tenir prochainement à Tunis.

Aussi, des réunions de la commission ministérielle de suivi et de la commission mixte du commerce et de l'industrie ont-elles été tenues du 10 au 12 août 2018 au Caire, et la commission consulaire mixte à Tunis le 30 octobre 2018.

Vers de nouvelles perspectives de partenariat malgré la pandémie

Au plan économique, et en particulier au niveau des échanges commerciaux, en 2020, les importations tunisiennes ont atteint 703 millions de dinars, contre 146 millions de dinars d'exportations. Une baisse de 50% du volume des échanges due à la crise sanitaire mondiale causée par la pandémie du coronavirus.

La Tunisie exporte principalement des dérivés du phosphate, de l'appareillage numérique, des produits pétroliers, du fil de cuivre, des appareils ménagers et de l'huile d'olive. Elle importe essentiellement d'Égypte du combustible, du textile, du prêt-à-porter, des produits agricoles et agro-alimentaires et des produits d'entretien.

S'agissant de culture, la pandémie a engendré l'annulation ou le report de la plupart des manifestations culturelles en Égypte ainsi que la fermeture des cinémas, des théâtres et des sites archéologiques.

Les deux parties veillent à relancer la participation aux activités culturelles et les spectacles dans les deux pays, qui restent cependant tributaires de l'évolution de la situation sanitaire.

Au niveau consulaire, la commission consulaire mixte tuniso-égyptienne a réaffirmé, lors de sa dernière réunion à Tunis, l'importance de la coopération dans ce domaine dans l'intérêt des citoyens des deux pays.

La communauté tunisienne en Égypte compte 3606 personnes, dont une majorité de cadres travaillant pour la plupart dans le secteur privé ainsi que divers domaines d'activité.

Les deux pays œuvrent, par ailleurs, à promouvoir la coopération dans le secteur de l'industrie, l'agriculture et la pêche, le transport, la jeunesse, les sports, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, et ce à travers la signature de conventions, d'accords et de mémorandums d'entente ainsi que la création de commissions techniques et de groupes de travail dédiés, au service de la promotion de la coopération bilatérale et de l'ouverture de nouvelles perspectives de partenariat pour les deux pays.