Congo-Kinshasa: Standard de Liège - Jackson Muleka juge sa saison

Arrivé en septembre dernier, Jackson Muleka a connu quelques difficultés à s'adapter aux spécificités du championnat belge. Mais, désormais, ces problèmes semblent derrière lui.

L'attaquant congolais vient de marquer deux buts de suite avec le Standard de Liège. Malgré une adaptation éclair, le buteur s'attendait à faire mieux lors de sa première saison en bord de Meuse. Jackson Muleka a sans aucun doute disputé, dimanche face à La Gantoise, son match le plus abouti, ou en tout cas le plus complet, depuis son arrivée à Sclessin au début du mois de septembre 2020.

Opposé notamment à Michaël Ngadeu et Dino Arslanagic, qui ne sont pas ce qu'on appelle des clients, l'attaquant congolais s'est remarquablement tiré d'affaire, tant dans les duels que dans les déviations, ponctuant sa prestation d'un but dont il a le secret. Arrivé l'été dernier au Standard de Liège en provenance du TP Mazembe, Jackson Muleka a rapidement pris ses marques en bord de Meuse, et ce, sans préparation estivale.

« Pour ma première saison au Standard, je m'attendais à faire beaucoup mieux que cela (7 buts toutes compétitions confondues, ndlr). Seulement cinq buts en championnat, je voulais marquer dix à quinze goals. C'est important de se mettre une certaine pression quand on est attaquant. Toutefois, j'ai été blessé et j'ai rencontré des difficultés d'adaptation. Nous approchons de la fin de la saison, mais je me sens mieux. Je viens de marquer dans deux matchs consécutifs, ça ne m'était pas encore arrivé jusqu'ici et ça me donne de la confiance », a confié l'international congolais dans des propos relayés par walfoot.

Le buteur a également donné son avis concernant la Jupiler Pro League. « La D1A est un bon championnat. Le niveau est bon, il y a des duels et de l'intensité. J'essaie de faire le nécessaire pour m'adapter à ce championnat qui pourra me permettre d'aller plus haut ensuite », a ajouté le buteur des Rouches avant d'évoquer la rencontre face à Eupen ce vendredi.

« Ça va être un match compliqué mais nous sommes obligés d'aller chercher la victoire au Kehrweg. Peu importe la manière. Nous devons disputer les Playoffs 2, car c'est une obligation pour le Standard de Liège d'être dans le top 8', a souligné l'ancien joueur du TP Mazembe dont l'idole se nomme Luis Suarez. "Un top buteur que je suis depuis son passage à l'Ajax. Il m'inspire beaucoup », a conclu Jackson Muleka.