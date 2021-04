Cote d'Ivoire: Autonomisation - Une dizaine de femmes reçoivent leur parchemin après une formation dans divers domaines

Le projet « Voilée et entreprenante » dont le but est de favoriser l'autonomisation des femmes, a permis à 13 femmes exerçant dans plusieurs domaines d'activités de bénéficier d'une formation en vue de renforcer leurs capacités entrepreneuriales.

A l'issue de cette formation, les concernées ont reçu leur parchemin et un chèque allant de 1 à 4 millions de FCfa pour financer leurs activités. C'était lors de la cérémonie d'ouverture de la 1ère édition du Forum international « Voilée et entreprenante » qui s'est tenu le jeudi 8 avril 2021, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, à Cocody.

Les bénéficiaires de cette 1ère promotion ont été formées dans plusieurs disciplines, à savoir le digital, la stratégie de développement commercial, le leadership et la confiance en soi.

Touré Massogbè Diabaté, présidente directrice générale du groupe Sita, par ailleurs marraine de cette promotion, s'est dit honorée de participer à ce forum tout en indiquant que le thème sur les enjeux et défis de l'autonomisation de la femme est largement partagé par le gouvernement. « Depuis quelques années, le sujet est à l'ordre du jour et je voudrais donc féliciter les autorités ivoiriennes et particulièrement le Président Alassane Ouattara pour son leadership et sa vision vis-à-vis du genre », a-t-elle souligné.

Elle a aussi invité ses filleules à faire preuve de discipline et de rigueur, d'intégrité pour réussir dans leurs activités. Ajoutant qu'elles doivent également se démarquer quels que soient leurs domaines et avoir un esprit d'entreprise.

Quant à Adja Bakayoko, directrice générale de la Fondation Nobala, elle a relevé l'importance de ce forum qui permettra aux femmes voilées ou non d'entreprendre, d'être indépendantes financièrement, de créer des valeurs et des emplois à travers la plateforme « Voilée et entreprenante ».

Kaba Madoussou Koné, porte-parole des récipiendaires, a exprimé sa gratitude à la Fondation Nobala (initiateur du projet) pour cette opportunité. « La Fondation Nobala par sa plateforme "Voilée et entreprenante" permet aux femmes musulmanes voilées porteuses de projets d'obtenir des financements à leur initiative et de nous permettre d'être autonomes et d'assumer surtout nos qualités de femmes musulmanes voilées », s'est-elle réjouie.

Il faut signaler que le forum a été organisé autour du thème : « L'autonomisation de la femme : Enjeu et Défis ».